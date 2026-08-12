झारखंड में पिछले कई दिनों से चल रहे छात्रों के विरोध-प्रदर्शन को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने राज्य सरकार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार इस मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो से नहीं कराना चाहती। दुबे का कहना है कि सरकार को साफ करना चाहिए कि आखिर सीबीआई जांच से उसे आपत्ति क्यों है।

राज्य में JPSC-JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर हजारों उम्मीदवार विरोध-प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि इस मामले की सीबीआई से जांच कराई जाए और उनको न्याय दिलाया जाए।

निशिकांत दुबे ने दावा किया कि इस मामले के मुख्य आरोपी बताए जा रहे धर्मेंद्र को झारखंड सरकार के एक बड़े अधिकारी के घर से पकड़ा गया था। बीजेपी सांसद ने इसी दावे के आधार पर राज्य सरकार की भूमिका पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि अगर मामले की सीबीआई जांच होती है तो जांच की दिशा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक भी पहुंच सकती है। हालांकि, ये सभी आरोप निशिकांत दुबे की ओर से लगाए गए हैं।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी साधा निशाना

बीजेपी सांसद ने कांग्रेस को भी निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस वास्तव में छात्रों के हित में खड़ी है तो उसे झारखंड सरकार से अपना समर्थन वापस ले लेना चाहिए। दुबे के मुताबिक, ऐसा नहीं करने पर लोगों के बीच यह संदेश जाएगा कि कांग्रेस छात्रों के बजाय किसी दूसरे राजनीतिक एजेंडे के साथ खड़ी है।

उन्होंने अपने बयान में अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस का भी जिक्र किया और कांग्रेस पर उनके कथित एजेंडे के तहत काम करने का आरोप लगाया। दुबे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जहां भी विरोध-प्रदर्शन होता है, वहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी दिखाई देते हैं।

उन्होंने राहुल गांधी पर भी तीखा हमला बोला और उन्हें “जिन्ना से भी बुरा नेता” तक कह दिया। दुबे के इस बयान से साफ है कि छात्रों के मुद्दे पर शुरू हुआ विवाद अब झारखंड की राजनीति में एक बड़े राजनीतिक टकराव का रूप लेता जा रहा है।

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झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने मंगलवार को घोषणा की कि जब तक उनकी सभी मांगें पूरी नहीं हो जातीं, वे अपना आंदोलन जारी रखेंगे। झारखंड के नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी धरना स्थल पर पहुंचे। प्रदर्शन के 18 वें दिन मंगलवार-बुधवार की दरमियानी रात करीब 12:30 बजे उपायुक्त, एसएसपी, एसपी, एडीएम समेत बड़ी संख्या में पुलिस बल के साथ जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंचे गई। इस दौरान आंदोलनरत छात्रों के बीच हलचल बढ़ गई। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां पर करें क्लिक