केंद्रीय मंत्री और पूर्व भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधा है। SIR विवाद पर जेपी नड्डा ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को समझना चाहिए कि 100 बार झूठ दोहराने से वह सच नहीं बन जाता है। जेपी नड्डा ने कहा कि लगातार हार से इंडिया गठबंधन हताश और निराशा है।

जेपी नड्डा ने कहा कि आज 140 करोड़ नागरिकों की कड़ी मेहनत से विकसित भारत का संकल्प पूरा हो रहा है, दुनिया में भारत का प्रभाव बढ़ रहा है तो कांग्रेस और पूरा इंडिया गठबंधन हताश और निराश हो गया है। उन्होंने कहा कि बिना किसी नीति या विजन के इंडिया गठबंधन के लोग अब देश में भ्रम और अराजकता फैलाने के लिए नई-नई चाल चल रहे हैं।

विपक्ष का एकमात्र एजेंडा संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करना- जेपी नड्डा

जेपी नड्डा ने कहा कि कुछ दिन पहले ही एक ‘मनगढ़ंत कहानी’ को लेकर पूरे देश में मचे हंगामे को देखा। अब जब चुनाव आयोग ने उनके फैलाए हर झूठ का पर्दाफाश कर दिया, तब भी वह माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। जेपी नड्डा ने कहा कि राहुल गांधी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी के लिए एकमात्र एजेंडा देश की स्वतंत्रता और संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करना और कमजोर करना है।

जेपी नड्डा ने कहा कि यह वही टूलकिट मानसिकता है जो देश के विकास को रोकने के लिए हर सुबह नई साजिश रचती है, आरोप लगाती है, देश का माहौल खराब करती है और फिर भाग जाती है। जेपी नड्डा ने कहा कि यही विपक्ष के काम करने का तरीका बन गया है।

जेपी नड्डा यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि विपक्ष को राष्ट्रीय सुरक्षा और देश के सम्मान या प्रतिष्ठा की कोई परवाह नहीं है। जेपी नड्डा ने कहा कि उनका एकमात्र मकसद है सत्ता हासिल करना, परिवारवादी राजनीति को बढ़ावा देना और निजी फायदे उठाना। जेपी नड्डा ने कहा कि देश में अस्थिरता पैदा करने की कोशिश करने वालों को जनता ने पहले भी करना सबक सिखाया है और भविष्य में भी सिखाएंगे। जनता की अदालत में उनकी हर गलतफहमियां और साजिश चकनाचूर हो जाएगी।

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22 जनवरी को भारत के चुनाव आयोग ने देश के लगभग 100 करोड़ मतदाताओं के लिए ‘ईसीआईनेट’ (ECINet) नाम का एक नया डिजिटल सिस्टम शुरू किया। इसके तहत आयोग के 40 से ज़्यादा ऐप्स और पोर्टलों को एक ही जगह लाया गया। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।