केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता जेपी नड्डा ने गुरुवार को ‘आरक्षण हटाओ आंदोलन’ के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। यह बैठक ऐसे समय हुई है, जब 21 अगस्त को दिल्ली के जंतर-मंतर पर बड़ी संख्या में लोगों ने आरक्षण व्यवस्था में बदलाव और जाति के बजाय आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग को लेकर प्रदर्शन किया था।

नड्डा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया कि आरक्षण हटाओ आंदोलन से जुड़े हर्ष दुबे, रण बहादुर सिंह चौहान और मृत्युंजय पाठक के साथ “सौहार्दपूर्ण चर्चा” हुई। उन्होंने कहा कि इस संबंध में जल्द ही दोबारा मुलाकात होगी।

आंदोलनकारियों ने क्या मांग रखी?

आरक्षण हटाओ आंदोलन से जुड़े हर्ष दुबे ने बताया कि नड्डा के साथ बुधवार और गुरुवार को लगातार दो दिनों तक बातचीत हुई। प्रदर्शनकारियों ने अपनी प्रमुख मांग दोहराते हुए कहा कि आरक्षण का आधार जाति के बजाय आर्थिक स्थिति होना चाहिए।

रण बहादुर सिंह चौहान, जो उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले के सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी हैं, ने कहा कि केंद्रीय मंत्री ने उनकी मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया है। हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गईं तो वे जंतर-मंतर पर पहले से बड़े प्रदर्शन के साथ दोबारा उतरेंगे।

SC, ST और OBC के अधिकारों पर क्या कहा?

आंदोलनकारियों का कहना है कि उनका उद्देश्य अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के अधिकारों को छीनना नहीं है। उनका तर्क है कि आरक्षण आर्थिक स्थिति के आधार पर होना चाहिए। प्रदर्शनकारियों ने आरक्षण में ‘क्रीमी लेयर’ को खत्म करने की भी मांग उठाई है।

इससे पहले आंदोलन के प्रतिनिधिमंडल ने उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक से भी मुलाकात की थी। पाठक ने उनकी मांगों को बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के सामने रखने और केंद्रीय मंत्री से मुलाकात कराने का आश्वासन दिया था।

BJP ने क्यों बढ़ाया बातचीत का हाथ?

बीजेपी के भीतर नड्डा की इस मुलाकात को सवर्ण मतदाताओं को साधने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। पार्टी के लिए यह वर्ग लंबे समय से एक महत्वपूर्ण राजनीतिक आधार रहा है। हाल के महीनों में आरक्षण, जातीय जनगणना और उच्च शिक्षा संस्थानों में जातिगत भेदभाव रोकने से जुड़े मुद्दों को लेकर सवर्ण समुदाय के एक हिस्से में असंतोष बढ़ा है।

खास तौर पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के इक्विटी रेगुलेशन को लेकर सवर्ण संगठनों की ओर से सवाल उठाए गए थे। इन नियमों का उद्देश्य उच्च शिक्षा संस्थानों में जातिगत भेदभाव को रोकना था, लेकिन इनके संभावित दुरुपयोग को लेकर कुछ वर्गों में चिंता जताई गई।

BJP के लिए उत्तर प्रदेश क्यों अहम?

बीजेपी के नेताओं का मानना है कि आरक्षण विरोधी आवाज को नजरअंदाज करना पार्टी के लिए राजनीतिक रूप से नुकसानदेह हो सकता है। पार्टी के एक नेता के मुताबिक, अगर चुनाव में सवर्ण मतदाताओं का छोटा-सा हिस्सा भी बीजेपी से दूरी बनाता है, तो उत्तर प्रदेश में इसका असर पड़ सकता है।

बीजेपी नेताओं के अनुमान के अनुसार, उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण और क्षत्रिय जैसे सवर्ण समुदाय मिलकर 20 प्रतिशत से अधिक मतदाता आधार बनाते हैं। यही वजह है कि पार्टी इस मुद्दे को केवल एक आंदोलन के तौर पर नहीं, बल्कि चुनावी समीकरणों से जोड़कर देख रही है।

पूर्वांचल और पश्चिमी यूपी पर नजर

बीजेपी के लिए पूर्वांचल और पश्चिमी उत्तर प्रदेश खास तौर पर महत्वपूर्ण हैं। पार्टी के आकलन के मुताबिक, 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में पूर्वांचल से चुने गए 163 विधायकों में 52 विधायक ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत, कायस्थ और वैश्य जैसे सवर्ण समुदायों से थे।

2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 403 सदस्यीय उत्तर प्रदेश विधानसभा में 257 सीटें जीती थीं। ऐसे में पार्टी के लिए अपने पारंपरिक सामाजिक आधार को बनाए रखना बेहद महत्वपूर्ण है।

सिर्फ मुलाकात से नहीं बनेगी बात

बीजेपी के भीतर यह भी माना जा रहा है कि केवल आंदोलनकारियों से मुलाकात कर लेने से समस्या का समाधान नहीं होगा। पार्टी नेताओं के मुताबिक, प्रदर्शनकारियों को आरक्षण व्यवस्था से जुड़े आंकड़ों, उसके प्रभाव और सरकार की नीति पर ठोस जवाब चाहिए।

यही कारण है कि जेपी नड्डा के साथ बैठक को बीजेपी की ओर से संवाद शुरू करने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। आंदोलनकारियों ने 7 सितंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आगे की रणनीति और अपने फैसले की घोषणा करने की बात कही है। ऐसे में अब नजर इस बात पर रहेगी कि सरकार उनकी मांगों पर क्या कदम उठाती है और क्या यह बातचीत आंदोलन को शांत करने में सफल होती है।

यह भी पढ़ें: बिहार सरकार ने मानी छात्रों की बड़ी मांग, TRE-4 में अब PT और मेंस नहीं, होगी सिर्फ एक परीक्षा

बिहार में प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर आंदोलन कर रहे छात्रों और राज्य सरकार के बीच गुरुवार को सहमति बन गई। सरकार ने छात्रों की प्रमुख मांगों को स्वीकार करते हुए TRE-4 शिक्षक भर्ती परीक्षा को एकल चरण में कराने का फैसला किया है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।