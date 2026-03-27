केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री जेपी नड्डा ने आश्वासन दिया कि पश्चिम एशिया संघर्ष जारी रहने के बावजूद देश में उर्वरकों की पर्याप्त आपूर्ति है। शुक्रवार को लोकसभा में पश्चिम एशिया संकट के उर्वरक उपलब्धता पर प्रभाव से संबंधित प्रश्नों का उत्तर देते हुए मंत्री ने कहा कि सरकार के पास पर्याप्त उपलब्धता है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है।

रसायन एवं उर्वरक मंत्री जेपी नड्डा ने लोकसभा में कहा, “किसानों को उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए भारत के पास पर्याप्त भंडार है, घबराने की जरूरत नहीं है।” जेपी नड्डा ने आगे कहा कि सरकार अलग-अलग तरह के कच्चे माल खरीदने की कोशिश कर रही है और कई देशों के साथ आयात समझौते किए हैं। मंत्री ने कहा कि सरकार सक्रिय फार्मास्युटिकल इनग्रिडिएंट्स (API) पर आयात निर्भरता को कम करने के प्रयास कर रही है।

पश्चिम एशिया की बदलती स्थिति पर बैठक

इससे पहले मंगलवार को संसद में पश्चिम एशिया की बदलती स्थिति पर मंत्रियों के समूह (GoM) की एक बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें आवश्यक आपूर्ति, विशेष रूप से उर्वरकों पर इसके संभावित प्रभाव पर ध्यान केंद्रित किया गया था। इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी और स्वास्थ्य एवं उर्वरक मंत्री जेपी नड्डा सहित अन्य लोग उपस्थित थे।

किसानों को मिलेगी उर्वरक की पर्याप्त आपूर्ति

सूत्रों के अनुसार, मंत्रियों ने उर्वरकों की उपलब्धता और आपूर्ति की समीक्षा की। बैठक में यह निष्कर्ष निकाला गया कि आगामी खरीफ मौसम के लिए फिलहाल कोई कमी नहीं है और किसानों को पर्याप्त आपूर्ति मिलेगी। हालांकि, क्षेत्र में चल रहे संकट से उर्वरक उत्पादन पर अनुमानित 0.6 से 0.9 मिलियन टन का प्रभाव पड़ने की संभावना है। GoM ने संभावित कमी को दूर करने के लिए उपायों पर भी चर्चा की। सूत्रों ने बताया कि सरकार मोरक्को और अन्य देशों से आयात कर इस कमी को पूरा करने की योजना बना रही है।

इस बीच, फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महानिदेशक सुरेश कुमार चौधरी ने कहा कि पश्चिम एशिया में शिपिंग में बाधा और बढ़ती इनपुट लागत वैश्विक उर्वरक उत्पादन और कीमतों पर दबाव बढ़ा रही है लेकिन भारत सरकार इसके प्रभाव को नियंत्रित कर रही है। चौधरी ने कहा, “पश्चिमी एशिया में चल रहे घटनाक्रमों ने वैश्विक ऊर्जा और उर्वरक बाजारों में काफी अस्थिरता पैदा कर दी है क्योंकि यह क्षेत्र प्राकृतिक गैस और फसलों के पोषक तत्वों की आपूर्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।”

ईंधन की किल्लत ने बढ़ाई परेशानी

सरकार के दावों के बाद भी रसोई गैस संकट कम नहीं हो रहा है। घरेलू से लेकर सार्वजनिक व वैवाहिक आयोजनों तक में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी बीच एक परिवार को सिलेंडर नहीं मिलने पर अपनी बेटी की शादी को दो दिन के लिए टालना पड़ा। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें