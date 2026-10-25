देश में आंदोलनों को दबाने के लिए अक्सर सरकारों और सत्ताधारी पार्टियों ने ‘विदेशी ताकतों का हाथ’ और ‘देश को अस्थिर करना’ जैसे मुद्दे उठाए हैं। वर्तमान मोदी सरकार भी इससे अलग नहीं है। वहीं प्रदर्शनकारी अपने विरोध को बुनियादी अधिकार के तौर पर सहित ठहराने के लिए महात्मा गांधी और संविधान का हवाला देते हैं।

हम तीन अलग-अलग विरोध प्रदर्शन का जिक्र करते हुए बताते हैं कि कैसे सरकारों और विपक्षी दलों ने इसपर प्रतिक्रिया दी। हाल ही में कॉकरोच जनता पार्टी और विपक्ष का प्रदर्शन हुआ, जो पहले नीट एग्जाम पेपर लीक के खिलाफ था और वर्तमान में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के खिलाफ है। दूसरा मामला 2011 का अन्ना हजारे आंदोलन है, जिसने यूपीए सरकार को हिला कर रख दिया था। तीसरा जेपी आंदोलन है जितने 1975-77 की इमरजेंसी के बाद इंदिरा गांधी को सत्ता से हटा दिया था।

SIR और नीट पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन

विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 अक्टूबर को कहा कि ऐसे समय में जब दुनिया एक नए सिस्टम की तलाश कर रही है, कुछ लोग देश में अव्यवस्था का सपना देख रहे हैं और भारत की ग्लोबल रेप्युटेशन को बर्बाद करना चाहते हैं। पीएम मोदी ने कहा, “आश्चर्य होता है कि कांग्रेस कब तक सिर्फ अपने फेल प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए देश के हितों को दांव पर लगाती रहेगी।”

यह उस दिन हुआ जब केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में कहा कि “सरकार बदलने वाला गैंग देश को अस्थिर करने और सत्ता हथियाने के अपने नापाक इरादों में कभी कामयाब नहीं होगा।”

मोहन भागवत ने क्या कहा?

कुछ दिन पहले RSS के सरसंघचालक मोहन भागवत ने RSS के 101वें स्थापना दिवस पर नागपुर में कहा था कि ऐसे आंदोलनों से सावधान रहने की ज़रूरत है जो देश के अंदर सिस्टम, विचारधारा और लोगों के लिए नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं। भागवत ने विरोध प्रदर्शनों के पीछे एक ग्लोबल साज़िश की संभावना का इशारा किया और फ्रांस और अल्बानिया में हाल के विरोध प्रदर्शनों और अशांति और बांग्लादेश और नेपाल में पहले हुए प्रदर्शनों का ज़िक्र करते हुए दावा किया कि ऐसे आंदोलन अस्थिरता की ओर ले जा रहे हैं।

X पर कई पोस्ट में केंद्रीय संसदीय मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने भी प्रदर्शनकारियों को ‘दिमागी नक्सल’, अराजकतावादी, ‘देशद्रोही’ बताया है। कुछ दिन पहले बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा था, “हमारे लोकतंत्र में जनता से बार-बार रिजेक्ट होने से निराश होकर, विपक्ष अब विदेशी ताकतों के इशारे पर भारत में अस्थिरता और अराजकता फैलाने की गहरी साज़िश रच रहा है।”

अन्ना हजारे का आंदोलन

2011 में कांग्रेस के नेतृत्व वाली UPA सत्ता में थी, जब सोशल एक्टिविस्ट अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल (जो बाद में सक्रिय राजनीति में आए) ने भ्रष्टाचार से निपटने के लिए एक मज़बूत लोकपाल के लिए आंदोलन शुरू किया था। यूपीए सरकार ने विरोध प्रदर्शनों के दौरान संयम दिखाया और लोकपाल पर चर्चा के लिए संसद का एक स्पेशल सेशन भी बुलाया, लेकिन मंत्रियों और कांग्रेस नेताओं के बयानों में आंदोलन को रुकावट और विदेशी साजिश होने का आरोप लगाया गया। यह ठीक वैसे ही जैसे मोदी सरकार अब चल रहे विरोध प्रदर्शनों को दिखा रही है। BJP तब विपक्षी पार्टी थी और अन्ना आंदोलन के प्रति सहानुभूति रखती थी।

18 अगस्त 2011 को कांग्रेस के प्रवक्ता राशिद अल्वी ने अन्ना हज़ारे के अनिश्चितकालीन अनशन पर ज़ोर देने को ब्लैकमेल बताया था और हैरानी जताई कि जब वे अकेले हैं और उनका कोई संगठन नहीं है, तो वे आंदोलन कैसे चला रहे हैं।

राशिद अल्वी ने दिया था बयान

राशिद अल्वी ने कहा था कि पिछले 65 सालों में, लगभग 100 देशों को आज़ादी मिली, लेकिन उनमें से कोई भी भारत जितना ताकतवर नहीं बना। लोकसभा में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के उस बयान का ज़िक्र करते हुए जिसमें उन्होंने कहा था कि कई ताकतें नहीं चाहतीं कि भारत को देशों के बीच अपनी असली जगह मिले, राशिद अल्वी ने कहा था, “ये कौन सी ताकतें हैं? अमेरिका को यह कहने की क्या ज़रूरत थी कि अन्ना का आंदोलन चलता रहना चाहिए? इससे शक और संदेह पैदा होता है।”

हालांकि तब अमेरिकी विदेश विभाग की प्रवक्ता विक्टोरिया नूलैंड ने उन रिपोर्ट्स को खारिज कर दिया था कि अमेरिका भारत में एंटी-करप्शन आंदोलन का सपोर्ट करता है, और इसे गलत रिपोर्टिंग कहा था। अमेरिकी सीनेटर जॉन मैक्केन ने भी राशिद अल्वी के आरोपों को खारिज करते हुए कहा था कि अमेरिका दूसरे देशों के मामलों में दखल नहीं देता है।

कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने 2011 में आरोप लगाया था कि अन्ना हजारे भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं और टीम अन्ना में कुर्सी पर बैठे फासीवादी, ज़मीनी माओवादी, छिपे हुए अराजकतावादी शामिल हैं, जिन्हें अदृश्य दानदाताओं से पैसा मिलता है। लेकिन बाद में उन्होंने अन्ना हजारे से लिखकर माफ़ी मांगी।

1975 में जेपी आंदोलन

जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1975 में जेपी आंदोलन का मुकाबला करने के लिए इमरजेंसी लगाई, जो भ्रष्टाचार और कुशासन के खिलाफ था और उन्हें सत्ता से हटाना चाहता था, तो उन्होंने इस आंदोलन को भारत को अस्थिर करने के लिए विदेशी मदद का नतीजा बताया था।

2001 में इमरजेंसी की 25वीं सालगिरह पर, इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने एक लेख में इस पर विस्तार से बात की। गुहा ने लिखा, “भारतीय राजनीतिक बातचीत में इंदिरा गांधी का सबसे बड़ा योगदान ‘विदेशी हाथ’ का आइडिया था। यह हाथ किस देश का था, यह पता लगाना मुश्किल है, हालांकि ऐसा माना जाता है कि यह सफेद रंग का था। इमरजेंसी की घोषणा के एक हफ्ते बाद, प्रधानमंत्री ने टाइम्स ऑफ इंडिया के एम. शमीम को एक इंटरव्यू दिया। उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टियों का मकसद साफ था’, ‘सरकार और असल में सभी राष्ट्रीय गतिविधियों को पंगु बनाना और इस तरह देश के ‘शरीर’ पर कब्ज़ा करना। हालात ऐसे हो गए थे कि कुछ और कदम उठाने से देश बिखर जाता, जिससे हम विदेशी खतरे के सामने आ जाते।”

रामचंद्र गुहा ने आगे कहा, “वह 11 नवंबर के भाषण में उसी थीम पर लौटीं, जिसे अब रेगुलर तौर पर, अगर प्राइवेट में, ऑल इंदिरा रेडियो कहा जाता है, उस पर ब्रॉडकास्ट किया गया। पीएम इंदिरा ने देश को बताया कि ‘देश के बाहर बहुत से लोग हैं जो हमारे शुभचिंतक नहीं हैं और जो भारत को मजबूत और एकजुट होते और अपने इकोनॉमिक प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए नहीं देखना चाहते। यह उनकी इच्छा और उनकी कोशिश थी और हमारे देशवासी भी इस प्रोसेस में फंस गए।”

रामचंद्र गुहा लिखते हैं कि 1977 में अपनी हार के बाद, उन्होंने एक विदेशी इंटरव्यू लेने वाले को यह समझाया। उन्होंने कहा, “उनके पास खर्च करने के लिए बहुत पैसा था। जनता पार्टी के कुछ हिस्सों को वेस्टर्न प्रेस, एमनेस्टी इंटरनेशनल और दूसरे वेस्टर्न ऑर्गनाइज़ेशन का सपोर्ट था। दूसरे हिस्से को सोवियत का सपोर्ट था।”

यह भी पढ़ें: ‘अमित शाह के कहने से नहीं होता…’, पंजाब सीएम भगवंत मान बोले- ड्रग्स का सबसे बड़ा सप्लायर गुजरात

पंजाब विधानसभा चुनाव होने में अब से करीब चार महीने का वक्त बचा है। लेकिन उससे पहले राजनीति तेज हो गई। पंजाब की भगवंत मान सरकार को लेकर भाजपा और कांग्रेस कई गंभीर आरोप लगा रही हैं। जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा है ड्रग्स। यहां पढ़ें पूरी खबर…