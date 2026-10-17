विपक्षी दलों और कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ एसआईआर को लेकर किया जा रहा मौजूदा आंदोलन इसे एक राष्ट्रीय राजनीतिक आंदोलन में बदलने के प्रयासों की ओर इशारा करता है।

यह घटनाक्रम नीट पेपर लीक को लेकर सीजेपी के नेतृत्व में छात्रों और युवाओं के महीने भर चले विरोध प्रदर्शनों के बाद सामने आया है। इन प्रदर्शनों के चलते जुलाई में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा था। सीजेपी नेताओं ने प्रधान के इस्तीफे को इस बात के सबूत के तौर पर पेश किया कि सड़कों पर लगातार दबाव बनाकर सरकार को जवाबदेह ठहराया जा सकता है।

हालांकि, आजादी के बाद से देश में हुए जन-आंदोलनों का इतिहास उतार-चढ़ाव भरा रहा है, इनमें से कुछ ने सरकारों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया, कई अपने तय लक्ष्यों को तो हासिल नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने राजनीति की दिशा बदल दी और कुछ ऐसे भी रहे जो महीनों तक चलने के बावजूद सरकारों से अपनी मुख्य मांगें मनवाने में नाकाम रहे। यहां देश में दशकों से हुए 10 प्रमुख जन आंदोलनों पर एक नजर डाली गई है।

पांच सफल आंदोलन

हिंदी-विरोधी आंदोलन, 1965

मुद्दे/उद्देश्य: संविधान के अनुच्छेद 343 में 15 वर्ष के संक्रमण काल ​​के बाद हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा बनाने का प्रावधान था। 26 जनवरी, 1965 की तारीख पास आने पर मद्रास राज्य में यह आशंका तीव्र हो गई कि संघ प्रशासन में हिंदी अंग्रेजी का स्थान ले लेगी, जिसके परिणामस्वरूप हिंदी को थोपने का विरोध करने की मांग उठने लगी।

प्रभाव: छात्रों की हड़तालों, जुलूसों, विरोध प्रदर्शनों, हिंदी भाषियों और सरकारी संपत्ति पर हमलों और पुलिस के साथ झड़पों के माध्यम से ये विरोध प्रदर्शन पूरे मद्रास राज्य में फैल गए। आत्मदाह, पुलिसकर्मियों की हत्याएं और पुलिस की गोलीबारी में मौतें हुईं। इस आंदोलन का संगठनात्मक आधार डीएमके में था, हालांकि छात्रों ने स्वतंत्र रूप से भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

राज्य की प्रतिक्रिया: तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने प्रारंभ में संवैधानिक परिवर्तन का समर्थन किया। लेकिन आंदोलन की तीव्रता और तमिल कांग्रेस नेताओं के दबाव ने उन्हें यह आश्वासन देने के लिए बाध्य कर दिया कि अंग्रेजी भाषा जारी रहेगी और गैर-हिंदी भाषी राज्यों पर हिंदी थोपी नहीं जाएगी।

परिणाम: प्रदर्शनकारियों का मुख्य उद्देश्य पूरा हो गया। दो साल बाद, डीएमके ने तमिलनाडु में 138 विधानसभा सीटें जीतकर सरकार बनाई। तब से कांग्रेस राज्य में कभी भी अपने दम पर सत्ता में वापस नहीं आ पाई है।

इससे यह बात सामने आई: राष्ट्रीय परिवर्तन लाने के लिए किसी आंदोलन का पूरे भारत में समान रूप से फैलना आवश्यक नहीं है। एक राज्य में केंद्रित प्रतिरोध ने एक संघीय विवाद को जन्म दिया जिसे केंद्र केवल समझौते के माध्यम से ही सुलझा सकता था।

जेपी आंदोलन, 1974-75

मुद्दे/उद्देश्य : जेपी आंदोलन की शुरुआत बिहार में भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी और कुशासन के खिलाफ छात्रों के विरोध प्रदर्शन से हुई, जिसे जयप्रकाश नारायण ने आगे बढ़ाया। उन्होंने बिहार विधानसभा भंग करने की मांग की और फिर आंदोलन को व्यापक बनाते हुए संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया।

प्रभाव: यह आंदोलन बिहार से आगे फैल गया। जेपी ने देश भर का दौरा किया और समाजवादियों, जनसंघ के नेताओं, कांग्रेस के असंतुष्टों और इंदिरा गांधी के अन्य विरोधियों को एकजुट किया। 1974 के अंत तक, उन्होंने दिल्ली में विपक्षी दलों का एक सम्मेलन आयोजित किया।

राज्य की प्रतिक्रिया: बिहार विधानसभा भंग नहीं की गई। जैसे-जैसे टकराव बढ़ा, इंदिरा गांधी सरकार ने जून 1975 में आपातकाल लागू कर दिया और जेपी और कई विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया।

परिणाम: इसकी तात्कालिक मांगें भले ही पूरी न हुई हों, लेकिन इस आंदोलन ने विपक्ष की उस एकता को आकार दिया, जिसके कारण अंततः जनता पार्टी ने 1977 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस को हराया।

इससे क्या पता चला: जेपी ने साबित कर दिया कि एक आंदोलन को शुरुआत में झटका लग सकता है, लेकिन वह अंततः अलग-अलग शिकायतों को एक बड़े राजनीतिक आंदोलन में बदलकर जीत हासिल कर सकता है।

इंडिया अगेंस्ट करप्शन, 2011

मुद्दे/उद्देश्य: यह आंदोलन एक ऐसा ‘जन लोकपाल’ कानून बनाने की मांग के लिए शुरू किया गया था, जो भ्रष्टाचार की स्वतंत्र रूप से जांच कर सके।

प्रभाव: अन्ना हजारे के नेतृत्व वाला यह आंदोलन पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित कार्यक्रमों में हजारों लोग शामिल हुए, समर्थन में निकाले गए मार्च अन्य शहरों तक फैल गए और टीवी चैनलों ने लगातार इसे कवर किया। शहरी पेशेवरों, छात्रों, एनजीओ और कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ इसके समर्थन में एकजुट हो गई। इसी दौरान काले धन के खिलाफ बाबा रामदेव द्वारा चलाए जा रहे अभियान ने भी इसे और बल दिया। ‘टीम अन्ना’ इस आंदोलन में सबसे आगे रही। उन्होंने उपवास रखे, रैलियां कीं, बातचीत की और कांग्रेस उम्मीदवारों के खिलाफ चुनावी प्रचार भी किया।

सरकार की प्रतिक्रिया: सत्ताधारी कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए ने पहले तो विरोध किया, लेकिन बाद में ‘टीम अन्ना’ के साथ बातचीत की। सरकार ने प्रदर्शनकारियों की मांगों को संसद में चर्चा के लिए भी रखा।

परिणाम: टीम अन्ना को जन लोकपाल कानून उस रूप में तो नहीं मिला जैसा वे चाहते थे, लेकिन इस आंदोलन ने यूपीए सरकार के खिलाफ पूरे देश में एक माहौल बना दिया। उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी ने असंतोष की इस लहर का फायदा उठाते हुए खुद को और बीजेपी को एक विकल्प के रूप में पेश किया। 2014 के लोकसभा चुनावों में, बीजेपी इतिहास में पहली बार अपने दम पर सत्ता में आई। इसके अलावा, अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी का उदय हुआ, जिसने दिल्ली में लगातार तीन बार सरकार चलाई।

इससे क्या पता चला: इस आंदोलन की असली ताकत इसका ‘नैरेटिव’ तैयार करना था। इसने कई घोटालों और विवादों को एक साथ जोड़कर एक बड़ा संदेश दिया कि यूपीए सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबी हुई है।

निर्भया विरोध-प्रदर्शन, 2012-13

मुद्दे/उद्देश्य: दिसंबर 2012 में दिल्ली में एक युवती के साथ हुए सामूहिक बलात्कार और हत्या की घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया। इसके बाद न्याय की मांग, यौन अपराधों से जुड़े कानूनों को सख्त बनाने और महिलाओं की सुरक्षा के लिए जवाबदेही तय करने को लेकर बड़े पैमाने पर विरोध-प्रदर्शन हुए।

प्रभाव: युवाओं की भारी भीड़ ने बार-बार इंडिया गेट, रायसीना हिल और राजधानी की अन्य सार्वजनिक जगहों पर प्रदर्शन किया। ये विरोध-प्रदर्शन देश भर के प्रमुख शहरों तक फैल गए।

सरकार की प्रतिक्रिया: पुलिस ने बैरिकेड्स, वॉटर कैनन और बल का प्रयोग किया, लेकिन साथ ही सरकार ने ‘जस्टिस जे. एस. वर्मा समिति’ का गठन किया। इस समिति ने लगभग 80000 सुझावों पर विचार करने के बाद, मात्र 29 दिनों में अपनी रिपोर्ट सौंप दी।

परिणाम: संसद ने ‘आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम’ पारित किया। इसके तहत बलात्कार की कानूनी परिभाषा का विस्तार किया गया और महिलाओं के खिलाफ होने वाले अन्य अपराधों के लिए और भी कठोर सजा का प्रावधान किया गया।

इससे क्या पता चला: सरकार के लिए यह समझना आसान हो गया कि अगर वह इन मुद्दों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देती, तो उसे भारी कीमत चुकानी पड़ सकती थी, जबकि कानून में बदलाव करना कहीं अधिक आसान था।

कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन, 2020-21

मुद्दे/उद्देश्य: प्रदर्शनकारी किसानों ने तीन केंद्रीय कृषि कानूनों को रद्द करने और फसलों के लिए एमएसपी की कानूनी गारंटी देने की मांग की।

प्रभाव: प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली की सीमाओं पर सिंघु, टिकरी और गाजीपुर में डेरा डाला। खराब मौसम और कोविड महामारी के बावजूद, उनका यह आंदोलन एक साल से भी अधिक समय तक चलता रहा।

सरकार की प्रतिक्रिया: केंद्र सरकार ने किसानों के साथ 11 दौर की बातचीत की। सरकार ने कृषि कानूनों में बदलाव का प्रस्ताव दिया और यहां तक ​​कि इन कानूनों को 18 महीने के लिए निलंबित करने का भी सुझाव दिया।

परिणाम: एक साल तक चले आंदोलन के बाद, नवंबर 2021 में प्रधानमंत्री मोदी ने कृषि कानूनों को रद्द करने की घोषणा की। हालांकि, एमएसपी को कानूनी गारंटी देने की मांग पूरी नहीं हो सकी।

इससे क्या पता चला: सीमित चुनावी असर वाले लंबे आंदोलन के मामले में, सरकार लगातार टकराव मोल लेने के बजाय पीछे हटने का विकल्प चुन सकती है।

पांच आंदोलन जो असफल रहे

गौ संरक्षण आंदोलन, 1966

मुद्दे/उद्देश्य: यह आंदोलन पूरे देश में गायों की हत्या पर प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर चलाया गया था।

प्रभाव: 7 नवंबर, 1966 को लगभग 12 लाख लोग संसद की ओर बढ़े। भीड़ में साधु, जनसंघ समर्थक और गौ संरक्षण कार्यकर्ता शामिल थे। मध्य दिल्ली में हिंसा भड़क उठी, सार्वजनिक भवनों और वाहनों पर हमले किए गए और संसद की घेराबंदी तोड़ने का प्रयास किया गया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाई और कई लोग मारे गए। इसके बाद गृह मंत्री गुलजारीलाल नंदा ने इस्तीफा दे दिया।

सरकार की प्रतिक्रिया: हालांकि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पूरे देश में गायों की हत्या पर प्रतिबंध लगाने से इनकार कर दिया, लेकिन उनकी सरकार ने इस मुद्दे की जांच के लिए एक समिति का गठन किया।

परिणाम: जनसंघ ने इस आंदोलन का इस्तेमाल अपनी राजनीतिक प्रासंगिकता बढ़ाने के लिए किया।

इससे यह पता चला: संवैधानिक, संघीय और वैचारिक जटिलताओं से जुड़ी किसी मांग को स्वीकार करने के लिए सरकार को विवश करना जरूरी नहीं है कि भारी जन आंदोलन भी उसे विवश कर ले।

अखिल भारतीय रेलवे हड़ताल, 1974

मुद्दे/उद्देश्य: यह हड़ताल लोकोमोटिव कर्मचारियों के लिए बेहतर वेतन और काम की बेहतर स्थितियां (जिसमें काम के निश्चित घंटे भी शामिल थे) की मांग को लेकर की गई थी।

प्रभाव: जॉर्ज फर्नांडीस ने लगभग 17 लाख रेलवे कर्मचारियों को तीन हफ्ते की हड़ताल के लिए एकजुट किया। इससे रेलवे नेटवर्क का एक बड़ा हिस्सा ठप हो गया।

सरकार की प्रतिक्रिया: इंदिरा गांधी ने हड़ताल से निपटने के लिए भारी बल का प्रयोग किया। यूनियन नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, हजारों कर्मचारियों को हिरासत में ले लिया गया, कुछ जगहों पर कर्मचारियों के परिवारों को रेलवे आवासों से निकाल दिया गया और कई इलाकों में सेना तक तैनात कर दी गई।

परिणाम: यह हड़ताल अपनी मांगें मनवाए बिना ही समाप्त हो गई।

इससे क्या पता चला: केवल कामकाज में बाधा डालने से मोलभाव करने की ताकत नहीं मिल जाती। हड़ताल करने वाले रेलवे कर्मचारियों ने कामकाज में भारी बाधा तो डाली, लेकिन सरकार की दबाव डालने की ताकत कहीं अधिक थी- क्योंकि वह उनके रोजगार, वेतन, आवास और अनुशासनात्मक व्यवस्था को नियंत्रित करती थी।

मंडल विरोधी आंदोलन, 1990

मुद्दे/उद्देश्य: मंडल विरोधी आंदोलन वीपी सिंह सरकार द्वारा सरकारी नौकरियों में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण लागू करने के निर्णय को वापस लेने के लिए दबाव बनाने के उद्देश्य से चलाया गया था।

प्रभाव: इस मुद्दे पर छात्रों के प्रदर्शन, हड़तालें और सड़क अवरोध पूरे उत्तरी भारत में फैल गए। राजीव गोस्वामी के आत्मदाह के प्रयास ने, कुछ अनुमानों के अनुसार, 100 से ज्यादा ऐसे प्रयासों को जन्म दिया और कम से कम 60 लोगों की मौत हुई।

सरकार की प्रतिक्रिया: प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने निर्णय वापस लेने से इनकार कर दिया।

परिणाम: सामाजिक न्याय का मुद्दा उत्तर भारतीय राजनीति का केंद्रबिंदु बन गया।

इससे क्या पता चला: इस विफलता ने राजनीति के एक महत्वपूर्ण पहलू को रेखांकित किया, सड़क पर होने वाले विरोध प्रदर्शनों की तीव्रता जरूरी नहीं कि बहुमत के समर्थन को दर्शाती हो।

नर्मदा बचाओ आंदोलन, 1980-90 के दशक

मुद्दे/उद्देश्य: मेधा पाटकर के नेतृत्व में नर्मदा बचाओ आंदोलन ने प्रभावित लोगों के साथ मिलकर बड़े बांधों (जिसमें सरदार सरोवर परियोजना भी शामिल थी) के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए। उन्होंने विस्थापन, पुनर्वास में विफलता और मानवीय व पर्यावरणीय नुकसान जैसे मुद्दों को उठाया।

प्रभाव: एनबीए ने कई दशकों तक गांवों को एकजुट करने, मार्च निकालने, भूख हड़ताल करने, अदालती मामले लड़ने और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पैरवी करने का काम किया। उनके अभियान के कारण विश्व बैंक ने सरदार सरोवर परियोजना की स्वतंत्र समीक्षा की।

सरकार की प्रतिक्रिया: 1993 में भारत ने इस परियोजना के लिए विश्व बैंक के बचे हुए कर्ज को रद्द करने का अनुरोध किया, लेकिन बांध का निर्माण कार्य जारी रहा। बाद में, सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्वास की शर्तों के साथ बांध की ऊंचाई बढ़ाने की अनुमति दे दी।

परिणाम: सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई अधिकतम 138.68 मीटर तक पहुंच जाने से एनबीए को एक बड़ा झटका लगा।

इससे क्या पता चला: जब कोई बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजना एक निश्चित चरण तक पहुंच जाती है, तो उसे बीच में ही छोड़ देने की राजनीतिक और आर्थिक कीमत, विरोध प्रदर्शनों के बीच उसे आगे बढ़ाते रहने के जोखिमों से कहीं अधिक हो सकती है।

सीएए विरोधी/शाहीन बाग विरोध प्रदर्शन, 2019-20

मुद्दे/उद्देश्य: दिसंबर 2019 में शुरू हुए ये विरोध-प्रदर्शन एनआरसी/एनपीआर की प्रक्रिया के खिलाफ थे और इनमें नागरिकता संशोधन अधिनियम को रद्द करने की मांग की गई थी।

प्रभाव: महिलाओं के नेतृत्व में शाहीन बाग में चला यह धरना 101 दिनों तक जारी रहा। इसने पूरे भारत में इसी तरह के 200 से ज्यादा धरनों को प्रेरित किया और राष्ट्रीय स्तर पर छात्रों और सिविल सोसाइटी ग्रुप को एकजुट किया।

सरकार की प्रतिक्रिया : मोदी सरकार ने सीएए को रद्द करने से इनकार कर दिया। देश के कई हिस्सों में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़पें हुईं। उत्तर प्रदेश में पुलिस फायरिंग में 20 से अधिक लोग मारे गए। फरवरी 2020 में दिल्ली में दंगे भड़क उठे जिनमें कई लोग मारे गए। मार्च 2020 में कोविड-संबंधी प्रतिबंधों के चलते ये विरोध प्रदर्शन अचानक खत्म हो गए।

परिणाम: सीएए एक कानून बना रहा और मार्च 2024 में इसके नियम अधिसूचित कर दिए गए। हालांकि, सरकार ने एनआरसी को अनिश्चित काल के लिए टाल दिया।

इससे क्या पता चलता है: प्रदर्शनकारियों की संख्या और उनका दृढ़ संकल्प तब मायने रखता है, जब सरकार पर उनका राजनीतिक प्रभाव हो। अगर प्रदर्शन करने वाले समूह सरकार के सामाजिक और राजनीतिक समीकरणों के लिए महत्वपूर्ण नहीं हैं, तो सरकार के पीछे हटने की संभावना कम होती है, खासकर तब, जब यह मुद्दा उसके व्यापक वैचारिक एजेंडे से जुड़ा हो।

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कॉकरोच जनता पार्टी के नेता आशुतोष रांका और सौरव दास को दिल्ली की तिहाड़ जेल के अलग-अलग हाई-सिक्योरिटी वार्ड में रखा गया है। इन दोनों को इस हफ्ते की शुरुआत में बिना अनुमति के जंतर-मंतर विरोध स्थल में प्रवेश करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। सूत्रों ने बताया कि प्रशासन ने उनकी कोठरियों के बाहर अतिरिक्त सुरक्षाकर्मी तैनात किए हैं और निर्देश दिया है कि दिन के समय उन्हें अन्य कैदियों के साथ बाहर न निकाला जाए। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…