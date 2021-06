रविवार को प्रधानमंत्री मोदी ने जी-7 शिखर सम्मेलन को वर्चुअली संबोधित किया। भारत को इस शिखर सम्मलेन में अतिथि देश के तौर पर आमंत्रित किया गया था। जी-7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ट्विटर पर गलत जानकारी देते हुए यह कह दिया कि भारत ने पहली बार इस सम्मेलन को संबोधित किया। जबकि भारत कई बार इस सम्मेलन में भाग ले चुका है। वित्त मंत्री के इस ट्वीट पर पत्रकार सुहासिनी हैदर ने उन्हें आईना दिखा दिया।

दरअसल रविवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जी-7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन को लेकर एक ट्वीट किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन के दौरान जी-7 के सभी देशों से कोरोना टीकाकरण को लेकर भारत और दक्षिण अफ्रीका द्वारा विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) में दिए गए प्रस्ताव के समर्थन का आह्वान किया। साथ ही वित्तमंत्री ने यह भी लिखा कि भारत पहली बार जी-7 शिखर सम्मेलन में अतिथि देश के तौर पर शामिल हुआ।

Actually India has participated as a guest country at G7 several times since 2003, when PM Vajpayee was invited. PM Singh was invited too, esp from 2005-09, and PM Modi was also a guest invitee to France in 2019. https://t.co/N8S5ELjUWt

— Suhasini Haidar (@suhasinih) June 14, 2021