बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत को दो फिल्मों के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। अपने ट्वीट और बयानों की वजह से लगातार चर्चा में रहने वाली कंगना रनौत को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिलने पर कई लोगों अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। महिला पत्रकार साक्षी जोशी ने कंगना रनौत के एक फिल्म की शूटिंग का वीडियो शेयर कर ताना मारते हुए कहा है कि क्या ये सच में राष्ट्रीय पुरस्कार के लायक है?

पत्रकार साक्षी जोशी ने फिल्‍म ‘मणिकर्णिका’ के शूटिंग का एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में फिल्म के एक सीन की शूटिंग हो रही है जिसमें कंगना नकली घोड़े पर बैठी नजर आ रही हैं। नकली घोड़े पर बैठकर कंगना युद्ध लड़ती हुई दिखाई दे रही है। इस वीडियो को शेयर कर साक्षी जोशी ने अपने ट्विटर हैंडल से लिखा है कि क्या वाकई ये नेशनल अवार्ड डिजर्व करती है। इसके चयन पर कोई आश्चर्य? बता दें कि कंगना रनौत को फिल्म ‘मणकर्णिका: द क्वीन ऑफ झांसी’ और ‘पंगा’ के लिए ही बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है।

वाक़ई #NationalAward deserve करती है, है ना!

Any surprises on her selection?

pic.twitter.com/h0jrQ8ngqg

— Sakshi Joshi (@sakshijoshii) March 22, 2021