वरिष्ठ पत्रकार राणा अय्यूब ने आरोप लगाया है कि मुंबई में कई जगहों पर मुस्लिमों की तुलना पालतू जानवरों से की जाती है और लोग उन्हें किराए पर मकान देने को लोग तैयार नहीं होते हैं। उन्होंने सोशल मीडिया का एक स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है जिसमें लिखा हुआ है, ‘नो मुस्लिम्स, नो पेट्स।’ उन्होंने ट्विटर पर लिखा, ‘यह मुंबई का पॉश इलाका है। यह है 20वीं सदी का भारत। अब बताइए कि क्या हम सांप्रदायिक राष्ट्र नहीं हैं, या फिर यह भेदभावन नहीं है?’ यहां पर उनसे एक गलती भी हो गई। दरअसल यह 21वीं सदी चल रही है।

उन्होंने आगे कहा, ‘मैं बांद्रा में पिछले तीन महीनों से घर ढूंढ रही हूं। लोगों को मेरा नाम राणा सुनकर नहीं लगता कि मैं मुस्लिम हूं। जब वे मेरा सरनेम पढ़ते हैं तो समझ जाते हैं कि मैं एक मुसलमान हूं। इसके बाद मेरा ब्रोकर मकान मालिक की तरफ से फोन करके ऐसा घटिया कारण देकर घर दिलवाने से इनकार कर देता है।’

आपको बताते चलें कि पत्रकार राणा अय्यूब कई बार विवादों में घिर चुकी हैं। गुजरात दंगों पर उनकी पुस्तक ‘गुजरात फाइल्स’ काफी चर्चा में रही। उन्होंने कहा था कि किताब के बाद उन्हें जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। उन्होंने सरकार से सुरक्षा की अपील की थी। उन्होंने यह भी कहा था कि उनका चेहरा इस्तेमाल करके पोर्न वीडियो बनाया गया जो कि सोशल मीडिया के जरिए पूरे हिंदुस्तान में फैलाया जा रहा है। उनका आरोप यह था कि पर्सनल फोन नंबर भी गलत तरीके से सोशल साइट पर डाल दिया गया।

I have been house hunting in Bandra the last three months. My name ‘Rana’ does not come across as a muslim name for many owners. It is only when they read that my surname is ‘Shaikh,’ I get a call from my broker on behalf of the owner with the most obnoxious excuse https://t.co/vluxkiD52q

— Rana Ayyub (@RanaAyyub) October 25, 2020