केंद्र की मोदी सरकार ने बुधवार को देश में नई शिक्षा नीति लागू करने का एलान किया। केंद्रीय कैबनेट ने बुधवार को देश की नई एजुकेशन पॉलिसी (NEP-2020) को मंजूरी दे दी। इसके साथ ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय (MHRD मिनिस्ट्री) के नाम को भी बदलकर शिक्षा मंत्रालय (एजुकेशन मिनिस्ट्री) कर दिया गया है।

सोशल मीडिया पर वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई ने सरकार के इस कदम की सराहना की है। राजदीप सरदेसाई ने ट्वीट करते हुए लिखा है, नई शिक्षा नीति में सबसे अच्छी बात यह है कि अब इस सेक्टर को जीडीपी का 6 प्रतिशत मिलेगा। वर्तमान में यह 1.7 प्रतिशत है।( अब गुणवत्ता पर ध्यान देने की जरूरत है)। कुल मिलाकर, नई नीति का स्वागत किया जाना चाहिए क्योंकि इस सेक्टर में पहले से ही काफी सुधार की जरूरत है।

The best thing about New Education Policy: it says education will get 6% of GDP as against the present 1.7 per cent (quality needs to be focus now). overall, a policy that should be welcomed for its intent to at least take a serious look at a sector needing urgent reform..

