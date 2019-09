हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा का 74वां आयोजन न्यूयॉर्क में हुआ। जम्मू कश्मीर मुद्दे के चलते इस यूएन की इस आम सभा पर काफी निगाहें लगी थीं। खासकर भारत और पाकिस्तान के लोगों की इसमें विशेष रुचि थी और यही वजह रही कि न्यूयॉर्क में मीडिया का खूब जमावड़ा रहा। भारतीय पत्रकार दीपक चौरसिया भी यूएन की आम सभा की रिपोर्टिंग के लिए न्यूयॉर्क में थे।

इसी दौरान जब वह न्यूयॉर्क की किसी सड़क पर रिपोर्टिंग कर रहे थे और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के यूएन में दिए भाषण की आलोचना कर रहे थे, तभी पीछे से किसी पाकिस्तान समर्थक ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ‘आतंकी’ कह दिया।

इस पर दीपक चौरसिया ने रिपोर्टिंग बीच में ही रोककर उस व्यक्ति को जवाब दिया और कहा कि ‘मोदी इज ए ग्रेट मैन’ (मोदी एक महान व्यक्ति हैं), ‘इंडिया इज ए ग्रेट कंट्री’ (भारत एक महान देश है)। इस दौरान दीपक चौरसिया को वहां से गुजर रहे कुछ लोगों का भी समर्थन मिला।

इस घटना का वीडियो फुटेज एक पाकिस्तानी पत्रकार हामिद मीर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया है। हामिद मीर ने लिखा है कि ‘एक भारतीय पत्रकार को उनकी पीटीसी के दौरान टोका गया और कुछ शरारती लोगों के साथ उनकी बहस हुई। यदि एक पत्रकार इस तरह की स्थिति का सामना कर सकता है, तो अच्छा है कि बहस करने की बजाय अपनी पत्रकारिता को बचाया जाए।’

An Indian Journalist was interrupted during his piece to camera(PTC) he flared up and exchanged arguments with some naughty people if a journalist face this kind of situation it’s better to avoid confrontation and save your journalism pic.twitter.com/Vh28nXPOgL

— Hamid Mir (@HamidMirPAK) September 28, 2019