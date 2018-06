वरिष्ठ पत्रकार बरखा दत्त ने गुरुवार (7 जून) को लगातार कई ट्वीट किए। अपने ट्वीट में उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ताधारी दल के कुछ लोग उन्हें धमकियां दे रहे हैं। बरखा दत्त ने कहा,”ये बात मेरे काम करने के अधिकार में सरकार के हस्तक्षेप से जुड़ी हुई है। मीडिया समूह के मालिकों ने व्यक्तिगत रूप से मुझे बताया है कि भाजपा के कारण शीर्ष पर बैठे लोग मुझे पसंद नहीं करते हैं। वे मेरा शो अपने चैनल पर दिखाने का खतरा नहीं उठा सकते हैं।” उन्होंने कहा कि मुझे दोस्तों की तरफ से धमकियां और सलाह मिल रही है कि भाजपा और सरकार ने मुझे कम झूठ बोलने के लिए कहा है। दिसंबर 2017 में कथित तौर पर एक प्रमोटर ने उनसे संपर्क किया था। वह एक न्यूज चैनल के लिए टीम खड़ी करने की प्लानिंग में जुटा हुआ था।

बरखा दत्त ने अपने ट्वीट में लिखा,”पिछले कुछ महीनों में सत्ता से जुड़े लोगों ने मुझे नम्रतापूर्वक और बदतमीजी से भी बताया कि मुझे नए टीवी प्रोजेक्ट पर काम नहीं करना चाहिए। मुझे कहा गया कि वो कभी ऐसा नहीं होने देंगे। आज मुझे बताया गया कि करीब 45 मिनट की बैठक मुझे रोकने, बदनाम करने, छवि धूमिल करने और मेरा काम बंद करने के लिए आयोजित की गई है।” एक अंग्रेजी अखबार को दिए बयान में बरखा दत्त ने कहा कि सरकार मुझे चेतावनी देने के लिए कानून को ​हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने कहा,”मैंन आज इसीलिए पब्लिक के सामने जाने का फैसला किया है, क्योंकि मुझे बताया गया कि अब वे मेरे परिवार के पीछे पड़ने वाले हैं।”

Received chilling veiled threats and “messages” from powerful people in the Establishment today that my family and I are under surveillance – and that I will be smeared & maligned to stop me from starting any new projects. Was advised to get my house debugged. Is this my country?

— barkha dutt (@BDUTT) June 7, 2018