आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता और पत्रकार आशुतोष को कांग्रेस-राहुल के समर्थन में ट्वीट करना भारी पड़ गया। इस ट्वीट के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने आशुतोष की क्लास लगा दी। आशुतोष ने कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक महीने तक टीवी पर अपने नेताओं को नहीं जाने संबंधी फैसले के बाद ट्वीट किया था।

आशुतोष ने लिखा था कि टीवी एंकर्स राहुल गांधी और कांग्रेस पर ही बरसते हैं। जबकि वे मोदी सरकार का गुणगान करते हैं। जब तक विपक्ष के लिए टीवी पर बराबरी का मौका न मिले तब तक उन लोगों को टीवी से दूर ही रहना चाहिए। आशुतोष ने लिखा कि कांग्रेस की तरफ से टीवी डिबेट में हिस्सा नहीं लेने का फैसला बहुत देर से लिया गया है। पार्टी को यह काफी पहले ही कर देना चाहिए था।

Congress has taken a decision to not participate in TV debate a little too late. They should have done it long back. Majority of TV anchors only kill Congress/Rahul and sing paeons for Modi/govt. Unless there is level playing field opposition should keep away from TV.

