तमिलनाडु की सत्तारूढ़ तमिलगा वेत्री कड़गम (TVK) ने मंगलवार को एक बार फिर NEET को खत्म जाने की मांग को दोहराया। अभिनेता से नेता बने जोसेफ विजय की टीवीके ने साफ कहा कि पार्टी केवल NEET (National Eligibility cum Entrance Test) परीक्षा में हुई अनियमितताओं के खिलाफ नहीं है बल्कि पूरी NEET परीक्षा को ही समाप्त किए जाने की मांग करती है। पार्टी का कहना है कि मेडिकल शिक्षा से जुड़े सभी अधिकार राज्यों को दिए जाने चाहिए। इसके साथ ही नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के हिरासत में लिए जाने को भी गलत बताया।

दिल्ली में NEET को लेकर छात्रों के प्रदर्शन के बीच TVK ने बयान जारी कर कहा कि इस मुद्दे पर उसका रुख ‘अडिग और स्पष्ट’ है। पार्टी ने मांग की कि शिक्षा को संविधान की समवर्ती सूची (Concurrent List) से हटाकर राज्य सूची (State List) में शामिल किया जाए ताकि राज्य अपनी शिक्षा और मेडिकल शिक्षा की नीतियां खुद तय कर सकें।

राज्यों को मिले मेडिकल शिक्षा पर पूरा अधिकार

TVK ने कहा कि अगर शिक्षा को तुरंत राज्य सूची में शामिल करना कानूनी या संवैधानिक रूप से संभव नहीं है तो अंतरिम व्यवस्था के तौर पर विशेष समवर्ती सूची (Special Concurrent List) बनाई जाए। इससे राज्यों को शिक्षा और मेडिकल शिक्षा पर अधिक अधिकार मिल सकेंगे।

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पार्टी ने दावा किया कि यह उसका स्थायी और अंतरिम दोनों तरह का समाधान है और मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय पहले भी इस मांग पर जोर दे चुके हैं।

DMK पर साधा निशाना

TVK ने बिना नाम लिए मुख्य विपक्षी दल DMK पर हमला बोलते हुए कहा कि वह वोट के लिए जनता को झूठे वादों से गुमराह करने की राजनीति नहीं करती। पार्टी ने याद दिलाया कि 2021 विधानसभा चुनाव से पहले DMK ने सत्ता में आने पर NEET खत्म करने का वादा किया था।

राहुल गांधी की गिरफ्तारी की निंदा

TVK ने दिल्ली में छात्रों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन के समर्थन में पहुंचे लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को दिल्ली पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जाने की भी कड़ी निंदा की। पार्टी ने कहा कि शांतिपूर्ण विरोध कर रहे नेताओं के साथ इस तरह का व्यवहार लोकतांत्रिक अधिकारों पर सीधा हमला है।

‘NEET से हर साल छात्रों का भविष्य प्रभावित’

TVK ने कहा कि NEET लागू होने के बाद से परीक्षा की विश्वसनीयता पर लगातार सवाल उठते रहे हैं। हर साल लाखों छात्र मानसिक तनाव झेलते हैं और उनके भविष्य पर अनिश्चितता बनी रहती है। इसलिए पार्टी ने एक बार फिर केंद्र सरकार से NEET परीक्षा पूरी तरह समाप्त करने, शिक्षा को राज्य सूची में लाने और राज्यों को मेडिकल शिक्षा पर पूर्ण अधिकार देने की मांग दोहराई।

‘छात्रों को सियासी हथियार बना रही कांग्रेस’

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मंगलवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर छात्रों के मुद्दे को राजनीति के लिए इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार नीट (NEET) से जुड़े सभी मुद्दों और युवाओं की हर जायज चिंता पर संसद में विस्तृत चर्चा करने के लिए पूरी तरह तैयार है लेकिन कांग्रेस समाधान के बजाय राजनीतिक टकराव चाहती है।