Vijay Meets PM Modi: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने बुधवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और राज्य से संबंधित कई मुद्दों पर चर्चा की। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को नीदरलैंड यात्रा के दौरान अनाइमंगलम की तांबे की प्लेटें भारत वापस लाने के लिए धन्यवाद दिया।

तमिलनाडु सीएमओ की तरफ से जारी बयान के मुताबिक, मुख्यमंत्री विजय ने श्रीलंका नौसेना द्वारा तमिलनाडु के मछुआरों की गिरफ्तारी और उत्पीड़न की बढ़ती घटनाओं पर भी गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने बताया कि अकेले 2026 में ही ऐसी 12 गिरफ्तारियां हुई हैं, 58 मछुआरे वर्तमान में श्रीलंका की हिरासत में हैं और 266 मछली पकड़ने वाली नौकाएं जब्त की गई हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री से श्रीलंका सरकार से मछुआरों और उनकी नौकाओं को तुरंत रिहा करने का आग्रह करने का अनुरोध किया।

राज्य के गीत को लेकर मुख्यमंत्री ने क्या कहा?

इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘तमिल थाई वजथु’ तमिलनाडु में आयोजित होने वाले सभी सरकारी कार्यक्रमों की शुरुआत में पारंपरिक रूप से गाया जाता रहा है। हालांकि, इस साल जनवरी में गृह मंत्रालय द्वारा जारी परिपत्र के बाद, कुछ सरकारी कार्यक्रमों में पहले राष्ट्रगीत गाया जाने लगा है। इसी संदर्भ में, मुख्यमंत्री ने गृह मंत्रालय से अनुरोध किया कि वे उचित स्पष्टीकरण जारी करें, ताकि सरकारी कार्यक्रमों की शुरुआत में राज्य का प्रार्थना गीत गाने की परंपरा जारी रह सके।

Delhi | Chief Minister of Tamil Nadu, C. Joseph Vijay, met and held discussions with the Prime Minister of India, Thiru Narendra Modi, at the Prime Minister’s Office in New Delhi. During the meeting, the Chief Minister expressed his gratitude for the efforts taken during the… https://t.co/CT8vEuib9v pic.twitter.com/zejogY4bC7 — ANI (@ANI) May 27, 2026

उन्होंने यह भी बताया कि कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार द्वारा कावेरी नदी पर बने मेकेदातु बांध परियोजना के लिए भूमि पूजा आयोजित करने की घोषणा कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण के अंतिम फैसले और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पूरी तरह से खिलाफ थी और इससे तमिलनाडु के किसानों में गहरी चिंता पैदा हो गई थी।

उपराष्ट्रपति और गृह मंत्री शाह से भी करेंगे मुलाकात

समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, मुख्यमंत्री जोसेफ विजय गुरुवार को उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और कई वरिष्ठ केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात करेंगे। 10 मई को पार्टी द्वारा 234 विधानसभा सीटों में से 108 सीटें जीतने के बाद मुख्यमंत्री बनने के बाद विजय की यह दिल्ली की पहली यात्रा है।

तमिलनाडु के सीएम सी. जोसेफ विजय से कैसे करें संपर्क

तमिलनाडु में अभिनेता से नेता बने सी. जोसेफ विजय ने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। विजय की टीवीके सरकार में कुल 33 मंत्री बनाए गए हैं। जनता से सीधे संवाद और प्रशासनिक पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) की ओर से कुछ आधिकारिक ईमेल आईडी भी जारी की गई हैं। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…