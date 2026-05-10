मुख्यमंत्री बनने के सी जोसेफ विजय ने अपने पहले भाषण में तमिलनाडु की जनता का आभार प्रकट किया। राज्य की जनता को संबोधित करते हुए विजय ने कहा कि मुझे नहीं पता कि इस इमोशनल पल में कैसे शुरू करूं या क्या कहूं।

जोसेफ विजय ने कहा कि मैं किसी राजकुमार के परिवार से नहीं आया हूं। मैं आपका बेटा, आपका भाई, आपका थंबी हूं। मैं आपके बीच से आपके परिवार के सदस्य की तरह, आपके भाई की तरह आया हूं। आपने मुझे प्यार से अपनाया और सिनेमा में एक बड़ी जगह दी।

विजय ने कहा कि मैं गरीबी और भूख को जानता हूं। जोसेफ विजय ने कहा कि सामाजिक न्याय की शुरुआत अब से होती है। उन्होंने कहा कि यह एक नई शुरुआत है। वास्तविक, धर्मनिरपेक्ष, सामाजिक न्याय का एक नया युग अब शुरू होता है।

51 वर्षीय विजय ने कहा कि वह झूठे वादों से लोगों को धोखा नहीं देंगे और उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वह “वास्तविक, धर्मनिरपेक्ष, सामाजिक न्याय के युग” के लिए काम करेंगे। नए मुख्यमंत्री ने लोगों से अपने प्रदर्शन का आकलन करने के लिए उन्हें उचित समय देने का भी अनुरोध किया।

विजय ने कहा कि मेरे अलावा कोई सत्ता केंद्र नहीं होगा। मैं ही सत्ता का एकमात्र केंद्र रहूंगा। अभिनेता से राजनेता बने व्यक्ति ने कहा कि जिससे यह संकेत मिलता है कि वह अपनी सरकार की नीतियों के लिए जवाबदेह होंगे। उन्होंने कहा कि केवल एक सत्ता केंद्र वाली टिप्पणी का उद्देश्य लोगों को आश्वस्त करना था कि टीवीके के नेतृत्व वाली सरकार किसी भी गठबंधन सहयोगी के दबाव में आकर उनकी बात नहीं मानेगी।

नए मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने अपने चुनावी हलफनामे में कुल 624 करोड़ रुपये की संपत्ति घोषित की थी। जिसमें से 213 करोड़ रुपये बचत खातों में और 100 करोड़ रुपये विभिन्न बैंकों में सावधि जमा में निवेश किए गए थे। विजय ने कहा कि आगे बढ़ने से पहले वे पारदर्शिता के हित में राज्य के वित्त पर एक श्वेत पत्र जारी करने पर विचार करेंगे।

वहीं, विजय के नौ मंत्रियों वाले नए मंत्रिमंडल में युवा और अनुभवी नेताओं का मिश्रण है। जिसमें टीवीके प्रमुख की मुख्य टीम को भी जगह मिली है। सरकारी फाइलों पर उनके पहले हस्ताक्षरों ने घरेलू उपभोक्ताओं को 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने और महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक विशेष बल बनाने की पुष्टि की।

मंत्रिमंडल में अत्यधिक अनुभवी नेता के.ए. सेंगोत्तैयान और डॉ. टी.के. प्रभु और एस. कीर्तना जैसे युवा चेहरे शामिल हैं। टीवीके से आधव अर्जुन, एन. आनंद, आर. निर्मल कुमार और के.जी. अरुणराज ने शपथ ली।

राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी का कोई भी नेता, वह पहली पार्टी जिसने बहुमत हासिल करने के लिए आवश्यक संख्या बल के समय टीवीके का समर्थन करने पर सहमति जताई थी। तमिलनाडु के नए मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हुआ।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई दी और आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए राज्य सरकार के साथ मिलकर काम करती रहेगी।

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने जोसेफ विजय, राज्यपाल ने दिलाई शपथ

टीवीके प्रमुख सी. जोसेफ विजय तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बने। राज्यपाल ने उनको पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। विजय के बाद उनके 9 विधायकों को भी मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। इस दौरान मंच पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी मौजूद रहे। तमिलनाडु में सरकार गठन के लिए ज़रूरी विधायकों से ज़्यादा (120) का समर्थन मिलने के बाद टीवीके नेता विजय तमिलनाडु के राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर से मिलने लोक भवन गए थे। पढ़ें पूरी खबर।