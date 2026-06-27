प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को सेशेल्स पहुंच गए हैं। सेशेल्स पहुंचने पर राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी ने उनका स्वागत किया। पीएम मोदी उनके साथ सेशेल्स के राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान पहुंचे।

पीएम मोदी का यह दौरा भारत और सेशेल्स के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी को सेशेल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में चीफ गेस्ट के तौर पर आमंत्रित किया गया है।

विशालकाय कछुओं के संरक्षण केंद्र का दौरा किया

राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के साथ पीएम मोदी ने सेशेल्स राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान में विशालकाय कछुओं के संरक्षण केंद्र का दौरा किया। उन्होंने राष्ट्रपति पैट्रिक के साथ पौधरोपण समारोह में भी हिस्सा लिया जो जैव-विविधता संरक्षण और पर्यावरण सुरक्षा के प्रति दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

तीन दिवसीय यात्रा पर पहुंचे पीएम

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां तीन दिन की आधिकारिक यात्रा पर पहुंचे हैं और उन्होंने कहा कि सेशेल्स में पाया जाने वाला अल्डाब्रा जाइंट कछुआ धरती पर सबसे बड़ी और सबसे अधिक समय तक जीवित रहने वाली प्रजातियों में से एक है, कुछ कछुए तो दो सदियों से भी ज़्यादा का इतिहास बताते हैं।

प्रधानमंत्री ने संरक्षण केंद्र का दौरा करने के बाद ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, “अल्डाब्रा जाइंट कछुए का भारत और सेशेल्स के बीच खास दोस्ती से भी नाता है। 2014 में इनमें से दो कछुए कोलकाता के अलीपुर चिड़ियाघर को गिफ्ट किया था। कुछ साल बाद सेशेल्स ने हैदराबाद चिड़ियाघर को भी कुछ कछुए गिफ्ट दिए थे।”

कोको डी मेर पौधा भी लगाया

यहां पीएम मोदी और पैट्रिक हर्मिनी ने ‘कोको डी मेर’ नाम का पौधा लगाया, कोको डी मेर सेशेल्स में पाई जाने वाली एक खास प्रजाति है। इसे बेहद खास कार्यक्रम बताते हुए पीएम मोदी ने कहा कि सेशेल्स में ‘कोको डी मेर’ का बहुत सम्मान किया जाता है और यह देश के राजकीय चिह्न में भी शामिल है। उन्होंने कहा कि यह प्रजाति सबसे बड़े बीज और सबसे भारी फल पैदा करने के लिए जानी जाती है।

पीएम मोदी ने कहा, “भारत और सेशेल्स जैव-विविधता की रक्षा करने, पर्यावरण की देखभाल को बढ़ावा देने और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक हरा-भरा और स्वस्थ ग्रह छोड़ने के साझा संकल्प को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।”

कितना पुराना है जोनाथन?

जोनाथन सेशेल्स का एक विशाल कछुआ है, जो करीब 1832 में जन्मा था, इसकी उम्र करीबन 194 वर्ष बताई जा रही है। गिनीज वर्ल्ड रिकार्ड्स ने जोनाथन को दुनिया का सबसे पुराना प्राणी भी घोषित किया है।

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