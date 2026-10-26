Jogen Chowdhury Death: चित्रकार जोगेन चौधरी का रविवार सुबह कोलकाता के एक अस्पताल में निधन हो गया। तृणमूल कांग्रेस के पूर्व सांसद रहे चौधरी (87) दुर्लभ प्रकार के रक्त कैंसर से जूझ रहे थे। वे पिछले 14 महीनों से ‘मायलोप्रोलिफेरेटिव नियोप्लाज्म’ नाम के दुर्लभ रक्त कैंसर से ग्रस्त थे और उनकी कीमोथेरेपी की जा रही थी।

तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें 16 अक्तूबर को दक्षिण-पूर्व कोलकाता के इस निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उन्होंने आज सुबह 10 बजकर 15 मिनट पर अंतिम सांस ली। भारतीय आधुनिक चित्रकला की जानी मानी हस्ती जोगेन चौधरी का निधन कला जगत में एक गहरी रिक्तता छोड़ गया है। उनकी तूलिका ने केवल आकृतियां नहीं रचीं, बल्कि मनुष्य के अंतर्द्वंद्व, सामाजिक विसंगतियों और संवेदनाओं को रेखाओं में जीवंत किया।

क्रॉस हैचिंग तकनीक के विशेषज्ञता

जोगेन चौधरी की विशिष्ट क्रास हैचिंग तकनीक में हर रेखा जैसे कोई अनकही व्यथा कहती थी। वे जीवन का यथार्थ रचते थे। उनकी कृतियों में टाइगर इन द मूनलाइट, स्टोरी आफ वुमन, गणपति, कपल, नटी बिनोदिनी और द सिल्वर थ्रोन की खासी चर्चा रही है।

जोगेन चौधरी के काम में भारतीय और यूरोपीय कला आंदोलनों का असर साफ दिखता था। इतिहास में गहरी दिलचस्पी होने की वजह से, उन्होंने बंटवारे, बेघर होने और अकेलेपन के अपने अनुभवों को अपने काम में इस्तेमाल किया। इन अनुभवों को उनके कामों में दिखाया गया, जो अक्सर अकेलेपन की गहरी और लगातार भावना दिखाते हैं।

अस्पताल ने जारी किया बयान

कोलकाता के रूबी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। अस्पताल ने अपने बयान में कहा, ‘गहरे दुख के साथ हम यह सूचना दे रहे हैं कि प्रख्यात भारतीय चित्रकार जोगेन चौधरी नहीं रहे।’ बयान में कहा गया कि बीमारी के दौरान उन्हें संक्रमण भी हो गया था।

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने चौधरी के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि उनकी कलात्मक विरासत युगों-युगों तक अमर रहेगी। उन्होंने पूर्वी मेदिनीपुर के रामनगर में संवाददाताओं से कहा, चौधरी का योगदान राष्ट्रपति भवन सहित कई सरकारी भवनों में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। उनकी कृतियां सदियों तक जीवंत रहेंगी। पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि चौधरी बंगाल और भारत के गौरव थे। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, वे दुनिया भर के कलाकारों के लिए और व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए प्रेरणास्रोत थे।

विभाजन के दौरान कोलकाता में बस गया था परिवार

जोगेन चौधरी का शांतिनिकेतन में भी एक घर था, जहां की लाल मिट्टी और विशिष्ट परिदृश्य उनके कलाकृतियों के लिए प्रेरणा स्रोत रहे। अविभाजित बंगाल के फरीदपुर स्थित डहरपाड़ा गांव में 16 फरवरी 1939 को जन्मे चौधरी का रुझान बचपन से ही कला की ओर था। उन्हें यह प्रेरणा

अपनी मां से मिली, जो ‘अल्पना’ (स्थानीय कला) में निपुण थीं। देश के विभाजन के दौरान उनका परिवार कोलकाता आ गया, जहां उन्होंने कला की शिक्षा प्राप्त की। चौधरी ने अपने करिअर की शुरुआत हावड़ा जिला स्कूल में कला शिक्षक के रूप में की थी। इसके बाद वह 1962 में एक डिजाइनर के रूप में कोलकाता में हैंडलूम बोर्ड से जुड़े।

वह 1960 के दशक के उत्तरार्ध में उच्च शिक्षा के लिए पेरिस के ‘इकोल नेशनाले सुपिरियर डेस बीक्स-आर्ट्स’ गए। भारत लौटने के बाद उन्होंने अपनी एक विशिष्ट कलात्मक शैली विकसित की। वह तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर राज्यसभा के लिए चुने गए थे और उन्होंने अप्रैल 2014 से अप्रैल 2020 तक सांसद के तौर पर सेवा दी। पूर्ववर्ती तृणमूल सरकार ने उन्हें 2012 में राज्य के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक बंग विभूषण से सम्मानित किया था।

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