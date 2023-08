राष्ट्रपति जो बाइडेन का अगले महीने भारत दौरा, कई द्विपक्षीय बैठकों में लेंगे हिस्सा

राष्ट्रपति जो बाइडेन अगले महीने भारत दौरे पर आ रहे हैं। वे सात सितंबर से 10 सितंबर तक भारत में रहने वाले हैं और कई द्विपक्षीय बैठकों में हिस्सा लेंगे।

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन (फोटो सोर्स- इंडियन एक्सप्रेस)

