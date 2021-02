राजस्थानः जोधपुर की सेशन कोर्ट ने राज्य सरकार की याचिका की खारिज, आर्म्स एक्ट में सलमान खान पर था झूठा हलफनामा देने का आरोप

काला हिरण शिकार मामले में जोधपुर की सेशन कोर्ट ने राजस्थान सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें सलमान खान पर आर्म्स एक्ट के मामले में झूठा हलफनामा देने का आरोप लगाया गया था। इससे पहले राज्य सरकार की इसी तरह की दलील को निचली अदालत खारिज कर चुकी है।

इस केस में 1998 से सुनवाई जारी है। सलमान पर आरोप है कि उन्होंने अपनी एक फिल्म की शूटिंग के दौरान काले हिरणों का शिकार किया था। हम साथ-साथ हैं कि टीम के साथ शूटिंग के लिए सलमान जोधपुर गए थे। वहीं पर काले हिरण के शिकार का मामला सामने आया था। सलमान को इस मामले में जेल में भी रहना पड़ा था।

CORRECTION: Blackbuck poaching case: Jodhpur District and Sessions Court in Rajasthan dismisses the plea of the State* Government, it was alleged that Salman Khan had presented false affidavit in connection with Arms Act. Govt's plea was earlier dismissed by the lower court. pic.twitter.com/bFdZ4ONhHN

