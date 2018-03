जेएनयूएसयू प्रेसिडेंट कन्‍हैया कुमार पर गुरुवार (10 मार्च) शाम जेएनयू कैंपस में एक शख्‍स ने कथित रूप से हमले की कोशिश की। बताया जाता है कि हमला करने वाले का जेएनयू से कोई ताल्‍लुक नहीं है। वह बाहर से ऑटो में आया था। कन्‍हैया के समर्थकों ने पुलिस के आने तक उसे पकड़ कर जेएनयू के एडमिन ब्‍लॉक की बिल्डिंग में बिठाया। बाद में पुलिस को सौंप दिया। कन्‍हैया पर देशविरोधी नारे लगाने का आरोप है। वह अभी जमानत पर हैं। कुछ दिन पहले कोर्ट में पेशी के दौरान भी उन पर हमला हुआ था।

हमला करने वाला का नाम विकास चौधरी बताया जाता है। उनका कहना था कि कन्‍हैया ने देशद्रोह किया है, इसलिए वह देश से माफी मांगें। एबीवीपी नेता सौरभ शर्मा ने हमले की निंदा की और कहा कि इसके पीछे कन्‍हैया और उनके दोस्‍तों की ही साजिश हो सकती है।

उधर, कन्‍हैया के खिलाफ देश व सेना के विरोध में भाषण देने का आरोप लगाते हुए दिल्‍ली और कानपुर में नई शिकायतें भी दर्ज कराई गई हैं।

#Flash Man allegedly tries to attack JNUSU President Kanhaiya Kumar in JNU campus. pic.twitter.com/Uoj262R7fY

— ANI (@ANI_news) March 10, 2016