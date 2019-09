नई दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में छात्रसंघ चुनाव 2019 के नतीजे मंगलवार (17 सितंबर, 2019) शाम जारी किए गए। कैंपस में इस बार लेफ्ट यूनिटी (वाम दलों का गुट) का झंडा लहराया है और सभी चार पदों पर उसकी जीत हुई है। आइशी घोष (Students’ Federation of India) छात्रसंघ अध्यक्ष चुनी गई हैं, जबकि साकेत मून (Democratic Students’ Federation) उपाध्यक्ष बने हैं। वहीं, जेएनयूएसयू महासचिव सतीश चंद्र यादव (All India Students’ Association), जबकि संयुक्त सचिव पद पर मोहम्मद दानिश (All India Students’ Federation) चुने गए हैं।

रिजल्ट के आधिकारिक ऐलान के बाद देर शाम लेफ्ट यूनिटी से विजयी छात्रसंघ पदाधिकारियों ने ढपली के साथ गानों और ‘लाल सलाम’ और ‘रेड सल्यूट टू कॉमरेड’ सरीखे जोशीले नारे लगाकर इसका जश्न मनाया। अध्यक्ष पद पर जीतीं घोष को पड़े कुल 5728 मतों में से 2313 वोट हासिल हुए। वहीं, दूसरे पायदान पर ABVP के मनीष जांगिड़ को 1128 वोट्स के साथ जगह मिली, जबकि तीसरे नंबर पर BAPSA के जितेंद्र सुना रहे। उन्हें 1121 वोट मिले।

जेएनयू छात्रसंघ चुनाव में इलेक्शन बॉडी के सदस्य शशन पटेल ने जनसत्ता को फोन पर बताया, “हमें मंगलवार को हाईकोर्ट से छात्रसंघ चुनाव के नतीजे जारी करने का आदेश मिला। हमने इसके बाद शाम सात बजे रिजल्ट जारी कर दिए, जबकि वोटों की गिनती आठ सितंबर को ही हो गई थी। उसी रात साढ़े 11 बजे सील बंद लिफाफे में हमने रिजल्ट यूनिवर्सिटी प्रशासन को सौंप दिया था।”

JNUSU की नई अध्यक्ष आइशी घोष को कुल 5728 में से 2313 वोट हासिल हुए। (फोटोः जनसत्ता/अभिषेक गुप्ता) JNUSU की नई अध्यक्ष आइशी घोष को कुल 5728 में से 2313 वोट हासिल हुए। (फोटोः जनसत्ता/अभिषेक गुप्ता)



नतीजे जारी होने के बाद ढपली लेकर जीत का जश्न मनाते हुए नई छात्रसंघ अध्यक्ष आइशी घोष। (एक्सप्रेस फोटोः ताशी तोबग्याल)

दरअसल, जेएनयू छात्रसंघ चुनाव 2019 में मतगणना आठ सितंबर को ही हो गई थी, पर दो छात्रों की शिकायत पर दिल्ली हाईकोर्ट ने रिजल्ट जारी करने पर उस दौरान रोक लगा रखी थी। मंगलवार (17 सितंबर, 2019) दोपहर हाईकोर्ट में इसी को लेकर सुनवाई हुई, जहां कोर्ट ने इलेक्शन बॉडी को छात्रसंघ चुनाव के नतीजे जारी करने की इजाजत दी, जिसके बाद जेएनयू इलेक्शन बॉडी ने नतीजे जारी किए।

