जवाहर लाल यूनिवर्सिटी (जेएनयू) में छात्रों और फैकल्टी पर हुई हिंसा के बाद आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है। एक तरफ जेएनयू छात्रसंघ का कहना है कि एबीवीपी के लोगों ने कैंपस में हिंसा को अंजाम दिया तो वहीं एबीवीपी का कहना है कि इस पूरे मामले के लिए लेफ्ट का हाथ है। अपनी बात को पुख्ता करने के लिए एबीवीपी ने एक वीडियो भी जारी किया है जिसे सबूत की तरह पेश किया गया है। एबीवीपी ने घटना में शामिल होने से इनकार करते हुए के लिए घोष की अगुवाई वाले वाम सर्मिथत छात्रसंघ को जिम्मेदार ठहराया है।

एबीवीपी ने वीडियो शेयर करते हुए कहा ‘जेएनयू में छात्रों और एबीवीपी कार्यकर्ताओं पर हुए हमले को लेफ्ट ने अंजाम दिया ये वीडियो इस बात का सबूत है। एबीवीपी कार्यकर्ता शिवम को गुंडों ने पकड़कर बुरी तरह पीटा। अगर आप छात्रों के अधिकारों के लिए अपनी आवाज उठाते हैं तो आपके साथ लेफ्ट ये सलूक करता है।’

एबीवीपी ने कहा है कि शिवम को सिर, गले पर गंभीर चोटें आई हैं। उनपर लेफ्ट के गुंडों ने हमला किया। अब समय आ गया है कि कैंपस में इस संगठन को बैन किया जाए ताकि छात्र सुरक्षित महसूस कर सकें। अगर ऐसा होता है तो छात्र पढ़ाई पर ध्यान दे सकेंगे।

This video is a clear proof of how students and karyaakartas were hounded and beaten by Left thugs in JNU. Shivam, an ABVP karyakarta, was chased & brutally attacked by the commie goons. This is what Left does to you if you stand for students’ rights. #BanAISASFI#LeftAttacksJNU pic.twitter.com/amy1FRFntD

— ABVP (@ABVPVoice) January 6, 2020