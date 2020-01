जेएनयू में हुई हिंसा को लेकर दिल्ली पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 9 लोगों की पहचान की है और उनसे जवाब मांगा है। पुलिस का कहना है कि विंटर सेमेस्टर के लिए रजिस्ट्रेशन होना था और लेफ्ट संगठन के छात्र इसके विरोध में थे जिसके चलते उन्होंने हिंसा की। इसके इतर इंडिया टुडे के एक स्टिंग में एक पक्ष सामने आया है।

दरअसल इंडिया टुडे ने एक स्टिंग का वीडियो जारी किया है जिसमें बीजेपी के छात्र विंग एबीवीपी से जुड़े एक जेएनयू के छात्र अक्षत अवस्थी का कहना है कि वह खुद हिंसा में शामिल था। उसने इस बात का भी खुलासा किया है कि 20 लोग जेएनयू के थे और 20 लोग बाहर से बुलाए गए थे। स्टिंग में अवस्थी खुद कहता है कि उसने झंडे वाला दंडा अपने हाथ में लिया था और उससे उसने कई लोगों को पीटा। उसका कहना है कि उसने एक दाढ़ी वाले शख्स को पीटा। अवस्थी का कहना है कि लेफ्ट के छात्रों को अंदाजा भी नहीं था कि एबीवीपी उनका पलटवार करेंगे।

