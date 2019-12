Jawaharlal Nehru University, JNU VC: जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) के कुलपति (VC) एम जगदीश कुमार ने दावा किया कि 15 से 20 छात्रों ने विश्वविद्यालय परिसर में उन्हें घेर लिया और अपशब्द कहे तथा हमला करने का प्रयास किया, लेकिन सुरक्षा कर्मचारियों ने उन्हें किसी तरह बचा लिया। हालांकि, जेएनयू छात्र संघ ने कहा कि जब छात्रों ने कुलपति से छात्रावास शुल्क बढ़ोतरी के बारे में सवाल किए तो वह भाग खड़े हुए। साथ ही उन्होंने कुलपति पर झूठी बात फैलाने का आरोप लगाया।

जेएनयू वीसी का आरोप: कुलपति कुमार ने बताया, ‘‘जब हम स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड एस्थेटिक्स से वापस लौट रहे थे, तब 15 से 20 छात्रों ने हिंसक तरीके से मुझे घेर लिया और उनकी मंशा मुझ पर शारीरिक तौर पर हमला करने की थी। वे मुझ पर हमला करने की योजना बना रहे थे और अपशब्द बोल रहे थे।’’ उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय के सुरक्षाकर्मियों ने तथा सादे कपड़ों में तैनात पुलिसकर्मियों ने मुझे बचा लिया और छात्रों को सुरक्षा वाहन में बिठा कर उन्हें दूर ले जाने का प्रयास किया, लेकिन भीड़ ने ऐसा नहीं करने दिया। कुमार ने बताया, ‘‘मैं वाहन से उतर गया और भीड़ से 20-30 मीटर आगे बढ़ गया।’’

The anti-social elements among the agitating students of JNU have now resorted to extreme violence. They roughed up the Vice-Chancellor today when he was taking a round along with the officials & Delhi Police Officers. The videos here prove it starkly. @HMOIndia @DelhiPolice pic.twitter.com/b2DCphuaVy

