गुरुवार से शुक्रवार तक जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) का माहौल अचानक गर्म हो गया। इसकी वजह बनीं विश्वविद्यालय की कुलपति शांतिश्री धुलिपुडी पंडित की हाल ही में मीडिया इंटरव्यू में दी गई टिप्पणियां। इस इंटरव्यू में उन्होंने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) द्वारा नई ‘एक्विटी रेगुलेशन्स’ पर अपनी राय रखी और कुछ ऐसा कहा, जिसे जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन (JNUSU) ने स्पष्ट रूप से जातिवादी माना। यूनियन ने शुक्रवार को उनसे इस्तीफा देने की मांग कर दी और शनिवार को राष्ट्रीय स्तर पर विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया।

कुलपति ने अपने इंटरव्यू में कहा कि “आप हमेशा पीड़ित बने नहीं रह सकते। यह काम ब्लैक्स के लिए हुआ था और वही अब दलितों के लिए लाया गया है। यह पूरी तरह से अनावश्यक और ‘वोकिज्म’ है।” उन्होंने UGC की नई नियमावली को अनुचित और बिना जरूरत का बताते हुए इसका विरोध किया। इस नियमावली का उद्देश्य उच्च शिक्षा संस्थानों में जातिवाद और भेदभाव को कम करना था। 13 जनवरी 2026 को UGC ने इसे लागू किया, लेकिन 29 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने इसे रोक दिया, यह कहते हुए कि ये नियम “समाज में गहरी दरार डाल सकते हैं।”

छात्र नेताओं ने पूरे देश में 21 फरवरी को ‘राष्ट्रीय विरोध दिवस’ घोषित किया

जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन ने कहा कि कुलपति की टिप्पणियां विश्वविद्यालयों और सार्वजनिक स्थानों पर जातिवाद, सामाजिक असमानता और लगातार होने वाली भेदभाव की परंपरा को दर्शाती हैं। यूनियन ने कहा कि यह बयान छात्र नेताओं और दलित छात्रों के लिए अपमानजनक हैं। उन्होंने पूरे देश में विरोध प्रदर्शन के लिए शनिवार, 21 फरवरी को ‘राष्ट्रीय विरोध दिवस’ घोषित किया।

यह इंटरव्यू 16 फरवरी को The Sunday Guardian के पॉडकास्ट के रूप में प्रकाशित हुआ। इस दौरान कुलपति ने छात्र विरोध, जेएनयूएसयू के कुछ पदाधिकारियों की हालिया निलंबन, और विश्वविद्यालय में वामपंथी छात्रों की भूमिका पर भी विस्तार से बात की।

कुलपति ने पांच छात्रों के निलंबन का भी बचाव किया, जिन्हें अंबेडकर लाइब्रेरी में सर्विलांस उपकरण को नुकसान पहुंचाने के आरोप में निकाला गया। उन्होंने कहा, “उन्होंने यह संपत्ति तोड़ दी, उसके ऊपर बैठ गए, फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर डाल दी कि जैसे उन्होंने बड़ी उपलब्धि हासिल की। हम उन्हें सार्वजनिक संपत्ति विनाश अधिनियम के तहत सजा दे रहे हैं। अगर यह कहीं और होता, तो जेल होती। हमने सिर्फ दो सेमेस्टर के लिए निलंबन और 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया, जो कि संपत्ति का एक प्रतिशत भी नहीं है। यह करदाताओं का पैसा है और मैं इसके लिए उत्तरदायी हूं।”

धुलिपुड़ी पंडित ने बार-बार कहा कि छात्रों पर सजा का असर होना चाहिए, क्योंकि “हर कार्य का समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। विकल्पों के परिणाम होते हैं। हम ऐसे नागरिक सेवकों को नहीं चाहते जो जिम्मेदार नहीं हैं।” उन्होंने JNU की परंपरा का हवाला देते हुए कहा कि यहां से कई IAS और अन्य सरकारी अधिकारी निकले हैं।

यूजीसी के एक्विटी रेगुलेशन्स पर उन्होंने कहा कि यह नियम “गुप्त तरीके से लाए गए थे और बहुतों को इसके बारे में पता नहीं था। यह पूरी तरह अनावश्यक था। एक्विटी नियम असमान नहीं हो सकते। किसी एक समूह को शक्ति देना और दूसरे को न्याय से वंचित करना संविधान के खिलाफ है।” उन्होंने इस नियमावली को एक तरह से “आस-पास की समस्याएं खुद लाना” बताया और कहा कि दोनों समूह—ओपन और रिजर्व—नाखुश हैं।

छात्र नेताओं ने कुलपति के राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से जुड़ाव और उनके विश्व दृष्टिकोण की आलोचना की। पंडित ने कहा कि संघ ने उन्हें सांस्कृतिक गर्व और सामाजिक समर्पण सिखाया। उन्होंने बताया कि संघ के माध्यम से उन्होंने विविधता और एकता का महत्व समझा। उन्होंने कहा कि आरएसएस ने हमेशा सामाजिक सेवाओं में योगदान दिया, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया और इसका अनुभव उनके विश्व दृष्टिकोण का हिस्सा बन गया।

पंडित ने पीटीआई को दिए गए बयान में कहा कि उनके जातिवादी होने के आरोप गलत हैं। उन्होंने बताया, “मैं खुद एक बहुजन हूं, ओबीसी बैकग्राउंड से हूं। पॉडकास्ट के अंश को संदर्भ से बाहर निकाला गया है। मैंने कहा कि वोक्स ने इतिहास को इस तरह लिखा और जिन्होंने इसका विरोध किया, उन्होंने हमेशा स्थायी पीड़ित और कल्पित दुनिया बनाने का मुद्दा उठाया।”

इस विवाद ने जेएयू और देश के विश्वविद्यालयों में जातिवाद, छात्र अधिकार और प्रशासनिक निर्णय पर बहस छेड़ दी है। जेएनयू स्टूडेंट यूनियन का कहना है कि छात्रों को न्याय और समान अवसर मिलने चाहिए और विश्वविद्यालयों में सत्ता और जातिगत दृष्टिकोण के बीच संतुलन जरूरी है।

शिक्षा संस्थानों में प्रशासनिक फैसले, छात्र आंदोलन और जातिगत संवेदनशीलता के मुद्दे लगातार जनता और मीडिया का ध्यान खींच रहे हैं। छात्र यूनियन और प्रशासन के बीच यह टकराव केवल एक विश्वविद्यालय तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे देश में शिक्षा और सामाजिक न्याय की बहस को और तेज कर रहा है।

