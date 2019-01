जेएनयू (जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय) राजद्रोह मामले में दिल्ली पुलिस ने विवि के पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार समेत कई के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। सोमवार (14 जनवरी, 2019) को पटियाला हाउस कोर्ट में पुलिस एक भारी बक्से में कागजात लेकर पहुंची। 1200 पन्नों की चार्जशीट भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज हुई है, कन्हैया के अलावा उनके सहयोगी उमर खालिद, अनिर्बान भट्टाचार्य, आकिब हुसैन, मुजीब हुसैन, मुनीब हुसैन, उमर गुल, राइया रसूल और बशील भट समेत कुछ और लोगों के नाम हैं।

समाचार एजेंसी भाषा के मुताबिक, पुलिस सूत्रों ने बताया कि आरोपपत्र की कॉलम संख्या 12 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई) के नेता डी राजा की पुत्री अपराजिता, जेएनयूएसयू की तत्कालीन उपाध्यक्ष शहला राशिद, राम नागा, आशुतोष कुमार और बनोज्योत्सना लाहिरी सहित कम से कम 36 अन्य लोगों के नाम हैं, क्योंकि इन लोगों के खिलाफ सबूत अपर्याप्त हैं।

जेएनयू में 2016 में देश विरोधी नारेबाजी हुई थी। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, इस मामले में चार्जशीट आईपीसी की धारा 124ए, 323, 465, 471, 143, 149, 147, 120B के तहत दर्ज हुई है। कोर्ट मंगलवार (15 जनवरी) को इस पर विचार करेगा। देखें, कैसे बक्से में दस्तावेज लाई पुलिसः

Just now: Delhi Police has come with a chargesheet in a trunk in JNU sedition case. @IndianExpress pic.twitter.com/ImHOLtL3PJ

— Abhishek Angad (@abhishekangad) January 14, 2019