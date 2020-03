दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी एक बार फिर से सुर्खियों में है। दरअसल जेएनयू में एक सड़क का नाम वी डी सावरकर ( V D Savarkar) के नाम पर रखा गया है। जिसे लेकर विरोधी दल के लोगों ने साइन बोर्ड पर कालिख लगा दी और साथ ही जिन्ना के पोस्टर भी लगाए हैं।

रविवार को कैंपस में सुबनसीर हॉस्टल की ओर जाने वाली सड़क का नाम वीडी दामोदर सावरकर के नाम पर रखा गया। जिसके बाद कैंपस में एक बार फिर से विवाद होता नजर आया। सड़क का नाम बदले जाने को लेकरर छात्रसंघ अध्यक्ष आइशी घोष ने विवि प्रशासन के फैसले की निंदा करते हुए इसे शर्मनाक बताया।

इस मामले पर बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने ट्वीट कर लिखा कि जिन्ना वाली आजादी के बाद अब देश के स्वंतत्रता सेनानी के नाम के ऊपर जिन्ना का पोस्टर चिपका दिया गया है। यदि इन लोगों को राष्ट्रविरोधी कहा जाए तो ये रोने लगते हैं।

