जवाहर लाल नेहरु यूनिवर्सिटी के छात्रों ने सोमवार को फीस बढ़ोत्तरी के खिलाफ यूनिवर्सिटी से संसद तक मार्च किया। इस दौरान उनकी पुलिस के साथ झड़प भी हुई, जिससे कुछ देर के लिए दिल्ली की सड़कों पर अव्यवस्था के हालात बन गए। पुलिस ने इस दौरान लाठी चार्ज किया जिसमें कई छात्र घायल हो गए। पुलिस के लाठीचार्ज में जेएनयू के छात्र शशिभूषण पांडे घायल हुए।

बता दें कि शशिभूषण नेत्रहीन हैं और बीते दिनों मशहूर शायर हबीब जालिब की नज्म गाकर चर्चा में आए थे। शशिभूषण ने अस्पताल में अपनी आप-बीती सुनायी। शशिभूषण ने बताया कि हम और हमारे साथी शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करते हुए संसद भवन जा रहे थे, तभी पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया।

शशिभूषण पांडे ने बताया कि उनके साथियों ने पुलिस लाठीचार्ज में उन्हें बचाने की कोशिश की और पुलिस को बताया कि मैं देख नहीं सकता, तो पुलिसवालों ने मुझे एक तरफ करने को कहा। शशिभूषण ने बताया कि जब मैं साइड में खड़ा था तो एक पुलिसकर्मी ने मुझे लाठियों से मारा। शशिभूषण ने बताया कि इसके बाद दो-तीन पुलिसवाले और आ गए और उन्होंने भी मुझे पीटना शुरु कर दिया। शशिभूषण के अनुसार, उन्होंने पुलिसवालों से एक बार फिर कहा कि वह देख नहीं सकते और ब्लाइंड हैं, तो पुलिवालों ने कहा कि ब्लाइंड है तो विरोध प्रदर्शन में क्यों शामिल हुए?

शशिभूषण के अनुसार, पुलिसवालों ने इसके बाद उन्हें गर्दन से पकड़कर उठाया और भागने को कहा। जब वह वहां से जाने लगे तो पुलिसवालों ने पीछे से एक बार फिर उन्हें लाठी मारी। बता दें कि जेएनयू स्टूडेंट्स का विरोध प्रदर्शन दोपहर 12 बजे साबरमती ढाबे से शुरु हुआ। छात्रों ने यह प्रदर्शन छात्रावास शुल्क वृद्धि और शिक्षा के निजीकरण के खिलाफ आयोजित किया था।

“I said I’m blind, why are you beating me then police said if you’re blind then why did you join protest? Then they put their boots on my chest” ~ Shashi Bhushan , JNU Student

