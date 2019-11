जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी JNU में हॉस्टल फीस बढ़ाने के फैसले को लेकर अंतत: मोदी सरकार को झुकना पड़ा है। विश्वविद्यालय में फीस बढ़ाने को लेकर चल रहे छात्रों के प्रदर्शन के बाद सरकार की तरफ से फीस बढ़ाने के फैसले को वापस ले लिया गया है। इसके अलावा सरकार ने आर्थिक मदद के लिए भी कहा है।

एचआरडी मंत्रालय में शिक्षा सचिव आर सुब्रमण्यम ने इस बात की घोषणा की। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक आर सुब्रमण्यम ने बताया कि जेएनयू की एक्जक्यूटिव कमेटी ने फीस बढ़ाने के फैसले को वापस लेने का निर्णय लिया है। इसके अलावा आर्थिक रुप से कमजोर छात्रों (EWS) को आर्थिक मदद देने का भी प्रस्ताव रखा गया है। आर सुब्रमण्यम ने ट्वीट कर कहा कि फीस और अन्य नियमों को लेकर लिए गए फैसलों को वापस ले लिया गया है। छात्रों को अब क्लासों का रुख करना चाहिए।

गौरतलब है कि फीस बढ़ाने को लेकर नई दरें जारी की गई थी। सिंगल रूम का किराया 10 रुपए से बढ़ाकर 300 रुपए जबकि डबल रूम का किराया 20 रुपए से 600 रुपए कर दिया गया था। वहीं मेस के लिए रिफंडेबल डिपॉजिट 5500 से बढ़ाकर 12000 कर दिया गया था।

R Subrahmanyam, Education Secretary,

Ministry of HRD: JNU Executive Committee announces major roll-back in the hostel fee and other stipulations. Also proposes a scheme for economic assistance to the Economically Weaker Section (EWS) students. pic.twitter.com/JGetD94vUH

— ANI (@ANI) November 13, 2019