कांग्रेस के लोकसभा सांसद और जवाहर लाल नेहरू के प्रोफेसर अंगोमचा बिमोल अकोइजम को यूनिवर्सिटी ने बर्खास्त कर दिया गया, जब एक इंटरनल कमेटी ने उनके खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायतों की जांच के बाद उन्हें कड़ी सजा देने की सिफारिश की।

सूत्रों के मुताबिक, 11 महिला छात्राओं ने यूनिवर्सिटी की इंटरनल कमेटी के समक्ष प्रोफेसर के खिलाफ दुर्व्यवहार की शिकायत दर्ज कराई थी। अंगोमचा बिमोल अकोइजम इनर मणिपुर से सांसद हैं, वे जेएनयू के सामाजिक व्यवस्था अध्ययन केंद्र में प्रोफेसर पद पर तैनात थे।

जेएनयू की कुलपति शांतिश्री डी पंडित ने सेवा नियमों के मुताबिक उनकी सेवा समाप्त करने का आदेश जारी किया है।

कुलपति के आदेश में यह कहा गया, उचित प्रक्रिया का पालन करने और सभी उपलब्ध तथ्यों पर विचार करने के बाद व इंटरनल कमेटी की रिपोर्ट, यूनिवर्सिटी के सामाजिक विज्ञान संकाय के सामाजिक प्रणाली अध्ययन केंद्र के प्रोफेसर अंगोलमचा बिमोल अकोइजम को तत्काल प्रभाव से यूनिवर्सिटी की सेवाओं से बर्खास्त किया जाता है।

जेएनयू के सूत्रों ने बताया कि समिति की रिपोर्ट 30 सितंबर को हुई विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद की बैठक में रखी गई थी और प्रोफेसर को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करने का निर्णय लिया गया था।