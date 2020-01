JNU Attack: वायरल वीडियो में पीटने वाला निकला ABVP कार्यकर्ता, पिटने वाला AISA का

सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें दिख रहा है कि लाल रंग का जैकेट पहना एक व्यक्ति हरे रंग के जैकेट पहने व्यक्ति को पीट रहा है। इसके बारे में सोशल मीडिया में कहा जा रहा है कि लेफ्ट से जुड़ा व्यक्ति एबीवीपी सदस्य की पिटाई कर रहा है। साथ ही बताया जा रहा है कि यह जेएनयू में 5-6 जनवरी की घटना का वीडियो है। पत्रकार सहित कई लोगों ने इस वीडियो को शेयर किया।

प्रसार भारती न्यूज सर्विस ने भी अपने टि्वटर अकाउंट से इस वीडियो को शेयर किया और लिखा, “यह वीडियो जेएनयू के कुलपति एम जगदीश कुमार के बयान का गवाह है कि “जो JNU के शीतकालीन सत्र के लिए पंजीकरण का विरोध कर रहे हैं, वे अकादमिक प्रक्रिया को रोकने के लिए हिंसा के पीछे हैं।” इस वीडियो को एम जगदीश कुमार ने भी रिट्वीट किया है।

Video bears witness to #JNU VC @mamidala90‘s statement that those opposing registration for Winter session of #JNU are behind violence to scuttle the academic process of varsity. pic.twitter.com/JWr4n81GbW

— Prasar Bharati News Services (@PBNS_India) January 6, 2020