PDP चीफ और जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती का दावा है कि वह फिर से हिरासत में ले ली गई हैं। शुक्रवार को उन्होंने बताया कि दो दिनों से वह पुलवामा नहीं जा पाई हैं, जबकि उनकी बेटी भी हाउस अरेस्ट है।

समाचार एजेंसी ANI को महबूबा ने बताया, “मैं फिर से अवैध रूप से हिरासत में ले ली गई हं। दो दिनों से मैं पार्टी नेता वहीद-उर-रहमान के परिवार से मिलने पुलवामा नहीं जा सकी हूं। ऐसा इसलिए, क्योंकि जम्मू और कश्मीर प्रशासन ने मुझे अनुमति देने से इन्कार कर दिया है। उन्हें बेबुनियाद आरोपों को लेकर अरेस्ट कर लिया गया था। यहां तक कि मेरी बेटी भी हाउस अरेस्ट है।”

महबूबा ने इस बाबत ट्वीट किया, ‘‘मुझे एक बार फिर गैरकानूनी तरीके से हिरासत में लिया गया है। दो दिनों से, जम्मू-कश्मीर प्रशासन मुझे पुलवामा में वहीद वर्रा के परिवार से मिलने नहीं दे रहा है। भाजपा के मंत्रियों और उनकी कठपुतलियों को कश्मीर में हर जगह आने-जाने की अनुमति है लेकिन मेरे मामले में सुरक्षा संबंधी समस्या उत्पन्न हो जाती है।’’

Ive been illegally detained yet again. Since two days, J&K admin has refused to allow me to visit @parawahid’s family in Pulwama. BJP Ministers & their puppets are allowed to move around in every corner of Kashmir but security is a problem only in my case. pic.twitter.com/U5KlWzW3FQ

— Mehbooba Mufti (@MehboobaMufti) November 27, 2020