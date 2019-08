जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 के प्रावधान खत्म किए जाने और विशेष राज्य का दर्जा वापस लिए जाने के बाद से विपक्ष और केंद्र सरकार की बीच राजनीतिक टकराव रुकता नजर नहीं आ रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अगुआई में कई विपक्षी दलों के नेता शनिवार को जम्मू-कश्मीर की राजधानी श्रीनगर पहुंचे। श्रीनगर एयरपोर्ट पर हंगामा होने के बाद राहुल गांधी समेत अन्य 11 विपक्षी नेताओं को वापस दिल्ली भेज दिया गया। जिसके बाद राहुल गांधी ने मीडिया के सामने कहा कि कश्मीर में सबकुछ सामान्य नहीं है। इसलिए उन लोगों को कश्मीर नहीं जाने दिया जा रहा है।

राहुल गांधी ने राज्यपाल को उनका वादा याद दिलाते हुए कहा कि उनके बुलाने पर वह कश्मीर गए लेकिन उन्हें श्रीनगर से आगे नहीं बढ़ने दिया गया। राहुल गांधी के इस बयान पर जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यापाल सिंह ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि मैंने राहुल गांधी को भलमनसाहत में बुलाया था लेकिन वह राजनीति करने लगे। उन्होंने जो किया वह राजनीति से प्रेरित था। पार्टियों को ऐसे समय में राष्ट्रहित के बारे में सोचना चाहिए।

J&K Governor Satya Pal Malik on Rahul Gandhi & opposition leaders visiting SRINAGAR: I had invited him out of goodwill but he started doing politics, it was nothing but a political action by these people. Parties should keep in mind the national interest at these times. https://t.co/csGn48oQ0A

