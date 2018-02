आर्मी कैंप पर हमला: J&K स्पीकर ने रोहिंग्याओं को ठहराया जिम्मेदार, सदन में लगे ‘पाकिस्तान मुर्दाबाद’ के नारे

जम्मू-पठानकोट हाईवे पर सुंजवां आर्मी कैंप पर शनिवार (10 फरवरी) को तड़के करीब 5 बजे आतंकवादियों ने हमला कर दिया। सेना की जवाबी कार्रावाई में आतंकी कैंप में ही छिप गए। सेना आतंकियों से निपटने के अंतिम चरण में हैं। लेकिन जम्मू-कश्मीर विधानसभा में इस मुद्दे पर अलग ही बहस छिड़ गई। जम्मू-कश्मीर विधानसभा स्पीकर कविंदर गुप्ता ने आतंकी हमले के लिए रोहिंग्या मुसलमानों को जिम्मेदार ठहराया है। टाइम्स नाउ की खबर के मुताबिक सदन में आतंकी हमले को लेकर हुए होहल्ले के बीच स्पीकर ने कहा कि इस हमले की वजह रोहिंग्या समझौता है। स्पीकर के रोहिंग्याओं को जिम्मेदार ठहराने के बाद कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उनसे मांफी मांगने की मांग की। वहीं समाचार एजेंसी एएनआई की खबर के मुताबिक एक भाजपा विधायक ने सदन में पाकिस्तान विरोधी नारे लगाए, जिसके चलते 15 मिनट के लिए सदन की कार्रवाई स्थिगित कर फिर से शुरू की गई।

बता दें कि सुंजवां आर्मी कैंप पर हुए आतंकी हमले में पहले एक हवलदार और उसकी बेटी के घायल होने की खबर आ रही थी, लेकिन अब पता चल रहा है कि एक जेसीओ समेत एक जवान इस आतंकी हमले में शहीद हो गया है और 7 लोग घायल बताए जा रहे हैं। इनमें सेना के एक मेजर, दो जेसीओ, दो महिलाएं और दो बच्चे शामिल हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुरक्षा एजेंसियों ने जम्मू-कश्मीर में आतंकी हमलों की आशंका पहले ही जता दी थी। सुरक्षा एजेंसियों ने बताया था कि 9 फरवरी को आतंकी अफजल गुरू की बरसी पर आतंकवादी आतंकी हमलों को अंजाम दे सकते हैं।

Massive uproar in J&K Assembly as Speaker Kavinder Gupta blames Rohingya settlement for the terror attack in Sunjwal army camp #JammuTerrorAttack pic.twitter.com/TUqORuXNhz

मामले पर गृहमंत्रालय भी नजर बनाए हुए है। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने भी जम्मू-कश्मीर के डीजीपी एसपी वैद्य से इस बारे में बात की है। आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत ने रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण को ऑपरेशन के बारे में अवगत कराया है। हमले के पीछे जैश-ए-मोहम्मद आतंकी संगठन के आतंकियों का हाथ बताया जा रहा है। खबरों के मुताबिक आतंकियों की संख्या 3-4 हो सकती है। ये आतंकी आर्मी कैंप के रिहायशी इलाके में जाली काटकर घुसे थे। आशंका जताई जा रही है कि आतंकी सेना के जवानों समेत उनके परिवार वालों को भी निशाना बनाना चाहते थे। आतंकियों के बारे में पता तब चला जब सेना के जवान मे संदिग्ध हालात में गोली चलाई तो जवाब में आतंकियों तरफ से भी गोलीबारी शुरू कर दी गई। इससे पहले 31 दिसंबर 2017 को आतंकियों ने पुलवामा में सीआरपीएफ कैंप पर हमला किया था। जैश के 2 आतंकियों ने अवंतिपुरा के लीथपोरा में अटैक किया था। इस हमले में 5 जवान शहीद हो गए थे, जबकि घंटों चली जवाबी कार्रवाई के बाद सुरक्षाबलों ने दोनों आतंकियों को ढेर कर दिया था।

BJP MLAs raised anti-Pakistan slogans in the #JammuAndKashmir Assembly, following which house was adjourned for 15 minutes and the proceedings resumed later. pic.twitter.com/GOEedSXgWM

