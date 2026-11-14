मध्य प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने खुद को पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का ‘राजनीतिक बेटा’ कहा है। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री से ही उन्होंने गरिमा के साथ राजनीति करने की कला सीखी है। हल्के-फुल्के अंदाज में जीतू पटवारी ने कहा कि दिग्विजय की राजनीतिक विरासत उन्हें मिलेगी, जबकि उनके बेटे जयवर्धन सिंह (दिग्विजय सिंह के बेटे) को पूरा धन मिलेगा।

मध्य प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बुधवार को दिग्विजय सिंह के गृह नगर राघोगढ़ में एक जनसभा में पहुंचे और उन्होंने वहां लोगों को संबोधित किया। यह जनसभा ‘सत्य सनातन स्वाभिमान यात्रा’ को लेकर की जा रही थी।

राजनीतिक विरासत मेरी है- जीतू

पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह का जिक्र करते हुए जीतू पटवारी ने कहा, “मैं भी उनका बेटा ही हूं। मैं कई सालों से कह रहा हूं कि राजनीतिक विरासत मेरी है, जबकि सारा पैसा JV (जयवर्धन) का है।”

दिग्विजय सिंह की तारीफ करते हुए जीतू पटवारी ने कहा, “मैंने अपने जीवन में दिग्विजय सिंह जी जैसा अच्छा और सात्विक इंसान कभी नहीं देखा। मैंने उनसे ही सीखा है कि सार्वजनिक जीवन में कैसा आचरण होना चाहिए और गरिमा बनाए रखते हुए राजनीति कैसे की जाती है। अगर मुझमें उन गुणों का रत्ती भर भी अंश है, तो वह आपकी (दिग्विजय सिंह की) ही बदौलत है।”

भाजपा ने दी सलाह

इस बयान को लेकर भाजपा ने उन्हें सावधान रहने की चेतावनी दे दी है। भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने जीतू पटवारी को दिग्विजय सिंह से सावधान रहने को कहा। उन्होंने कहा कि दिग्विजय की यह आदत है कि वे नेताओं की खूब तारीफ करके उनकी राजनीतिक उम्मीदें बढ़ा देते हैं और फिर बाद में उन्हें उनकी असली औकात दिखा देते हैं।

इस बीच, राघोगढ़ के एक कार्यक्रम में जब उनसे पूछा गया कि अगले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का नेतृत्व कौन करेगा, तो दिग्विजय सिंह ने कहा कि पार्टी दो नेताओं के नेतृत्व (जीतू पटवारी और विधानसभा में विपक्ष के नेता (LoP) उमंग सिंघार) में चुनाव लड़ेगी। उन्होंने प्रदेश इकाई के भीतर गुटबाजी की बातों को भी नाकार दिया।

सामूहिक नेतृत्व में लड़ेंगे चुनाव

हालाँकि, जीतू पटवारी ने सामूहिक नेतृत्व पर जोर देते हुए कहा कि पार्टी किसी एक व्यक्ति के नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ेगी। उन्होंने कहा, “मैं पार्टी का अध्यक्ष हूँ। मैंने कहा है कि हम सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे।” साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश में होने वाले अगले विधानसभा चुनावों में कांग्रेस सरकार बनाएगी।

यह बयान ऐसे समय में आया है, जब इसके एक दिन पहले गुना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा था कि कांग्रेस 2028 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव, जीतू पटवारी और विपक्ष के नेता (LoP) सिंघार के नेतृत्व में लड़ेगी।

युवा नेतृत्व को आगे लाने की कोशिश

दिग्विजय सिंह द्वारा इन दो नेताओं का समर्थन ऐसे समय में आया है, जब 2023 के विधानसभा चुनावों में हार के बाद कांग्रेस राज्य में एक युवा नेतृत्व को सामने लाने की कोशिश कर रही है। 230 सीटों वाली विधानसभा में कांग्रेस ने 66 सीटें जीतीं, जबकि भाजपा को 163 सीटें हासिल हुई थीं।

यह घटनाक्रम ऐसे समय में भी सामने आया है जब प्रदेश कांग्रेस के अंदर सत्ता के अलग-अलग केंद्रों को लेकर अक्सर अटकलें लगाई जाती रही हैं, जहाँ दिग्विजय सिंह और कमल नाथ जैसे वरिष्ठ नेताओं का अब भी काफी प्रभाव बना हुआ है।

भाजपा विधायक ने दी सलाह

राज्य में भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने इन टिप्पणियों को आधार बनाकर कांग्रेस में कथित गुटबाजी की आलोचना की है।

हुजूर विधानसभा के भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने जीतू पटवारी को दिग्विजय सिंह से सावधान रहने की सलाह दी। उन्होंने दिग्विजय पर आरोप लगाया कि वे राजनेताओं को आगे तो बढ़ाते हैं, लेकिन बाद में उन्हें साइडलाइन कर देते हैं।

तीन बार विधायक रहे रामेश्वर शर्मा ने कहा कि दिग्विजय सिंह की एक आदत है, वे नेताओं की तारीफ करके उनकी राजनीतिक उम्मीदें बढ़ा देते हैं, और फिर बाद में उन्हें उनकी असली औकात दिखा देते हैं।

उन्होंने कहा, “उसने जीतू पटवारी को कई बार उस पेड़ पर चढ़ाया और नीचे उतारा है। अब उसने उसे फिर से वहाँ चढ़ा दिया है। राजा का काम है पतंग की डोर को ढीला करना और फिर उसके कट जाने का मजा लेना।”

इस बीच, जयवर्धन सिंह ने अपनी राजनीतिक कद बढ़ाना शुरू कर दिया है क्योंकि वह यूपी में उज्जैन से अयोध्या की ओर चल रही यात्रा में अपने पिता दिग्विजय सिंह के साथ हैं।

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मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह इन दिनों ‘सत्य सनातन स्वाभिमान यात्रा’ निकाल रहे हैं। यह यात्रा उज्जैन से आरंभ हो चुकी है और यह अयोध्या तक जाएगी। इस बीच यात्रा के दौरान उन्होंने बाबा साहब आंबेडकर और ब्राह्मणों को लेकर एक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बाबा साहब आंबेडकर ब्राह्मणों से भी ज्यादा बुद्धिमान थे। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें