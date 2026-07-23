केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद कहा कि केंद्र ने कॉकरोच जनता पार्टी को बातचीत के लिए चार बार फोन किया लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है। जितेंद्र सिंह ने कहा कि छात्रों से बातचीत के लिए सरकार के दरवाजे हमेशा खुले हैं। हमने उनसे चार बार बात करने की कोशिश की लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। प्रदर्शनकारी जेपी नड्डा के आवास या किसी अन्य कार्यालय में बातचीत के लिए आ सकते हैं।

केंद्रीय मंत्री ने कहा, “सरकार ने कल दोपहर से सीजेपी के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा के लिए चार औपचारिक प्रस्ताव भेजे हैं। यह हमारे सभी युवा मित्रों के लिए एक खुला निमंत्रण है कि सरकार आपकी सुविधानुसार, किसी भी समय सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। चर्चा जेपी नड्डा के कार्यालय या आवास पर हो सकती है। हम प्रतिष्ठा को महत्व नहीं देते। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और मैं चर्चा में उपस्थित रहेंगे। धीरे-धीरे, चर्चा के माध्यम से हम समाधान की ओर बढ़ेंगे। यह छात्रों के कल्याण के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का हिस्सा है। मैं आप सभी से विनम्रतापूर्वक अपील करता हूं कि आप आएं और चर्चा में भाग लें।”

#WATCH | Delhi | On updated proposal for talks with Cockroach Janta Party, Union Minister Dr Jitendra Singh says, "The govt has sent four formal proposals for discussions with their representatives since last afternoon…This is a standing invitation to all our youth friends that… pic.twitter.com/PAQ6PbeNIa — ANI (@ANI) July 23, 2026

केंद्रीय मंत्री जे पी नड्डा ने बृहस्पतिवार को कॉकरोच जनता पार्टी को बातचीत के लिए आमंत्रित किया लेकिन उसके नेताओं ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। सूत्रों के अनुसार, बुधवार को भी सीजेपी को नड्डा के साथ बातचीत के लिए आमंत्रित किया गया था लेकिन उन्होंने यह कहते हुए निमंत्रण अस्वीकार कर दिया कि वह सरकार से केवल किसी तटस्थ स्थान पर ही बातचीत करेगी। एक सूत्र ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, ”जे पी नड्डा की ओर से आज बातचीत के लिए कॉजपा को निमंत्रण भेजा गया, लेकिन प्रदर्शन स्थल के मंच पर मौजूद नेताओं ने इसे अस्वीकार कर दिया।”

सीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने नड्डा के घर बैठक पर असहमति जताई

बुधवार को सीजेपी प्रतिनिधिमंडल की सरकार से मुलाकात होनी थी। हालांकि, यह बैठक नहीं हो सकी क्योंकि सीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने जेपी नड्डा के घर पर बैठक आयोजित करने के केंद्र के प्रस्ताव पर असहमति जताई। स्वास्थ्य मंत्री ने बुधवार शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बुधवार को कोई बैठक नहीं हुई। हालांकि, उन्होंने यह भी बताया कि सीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने अपने मुद्दे लिखित में प्रस्तुत कर दिए हैं।

मंत्रियों को जनता के बीच आना चाहिए- सीजेपी प्रवक्ता

वहीं, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर जंतर-मंतर पर धरना दे रही सीजेपी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि पुलिस ने उन्हें गुरुवार सुबह बताया कि जेपी नड्डा ने उन्हें अपने आवास पर चर्चा के लिए आमंत्रित किया है। दास ने कहा, ”हमने किसी के घर या दफ्तर जाने से इनकार कर दिया। जनता की अदालत यहीं लगी है। मंत्रियों को जनता के बीच आना चाहिए। वे बातचीत करना चाहते हैं तो वह जंतर-मंतर पर ही होनी चाहिए।” हालांकि, उन्होंने कहा कि सीजेपी बातचीत के लिए तैयार है और सुरक्षा संबंधी कोई चिंता है तो वह प्रदर्शन स्थल के निकट किसी तटस्थ स्थान पर बातचीत के प्रस्ताव पर विचार करने को भी तैयार है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को पेपर लीक करने में शामिल लोगों को त्वरित और कड़ी सजा देने का वादा करते हुए कहा, “हमारे युवाओं के भविष्य को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।” सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा, “हमने पेपर लीक करने में शामिल लोगों को त्वरित और कड़ी सजा सुनिश्चित करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का निर्णय लिया है। संबंधित अधिकारियों और पदाधिकारियों को इस संबंध में सभी आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया है।” खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें