लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के इंदौर में शनिवार शाम को होने वाले ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम से पहले शहर में कई जगह ‘झूठ की गूंज’ लिखे हुए पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टर में ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम आयोजन को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा गया है।

कांग्रेस ने कहा कि ये पोस्टर मध्य प्रदेश में सरकार चला रही बीजेपी ने लगाए हैं। भाजपा ने कहा है कि छात्रों ने ये पोस्टर राहुल गांधी द्वारा बोले जाने वाले झूठ के खिलाफ अपनी प्रतिक्रिया के तौर पर लगाए हैं।

कांग्रेस की इंदौर इकाई के अध्यक्ष चिंटू चौकसे ने कहा, ”हमेशा झूठ बोलने वाली भाजपा ने सारे शहर में ‘झूठ की गूंज’ के पोस्टर लगा दिए हैं।” उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी के कार्यक्रम के आयोजन में बीजेपी के इशारे पर जितनी बाधाएं पैदा की जा सकती थीं, उतनी की गईं।

कांग्रेस नेताओं ने हटाए पोस्टर

चौकसे ने कहा कि कांग्रेस इन अड़चनों को पार करके कार्यक्रम कर रही है तो शहर में अवैध तौर पर ‘झूठ की गूंज’ के पोस्टर लगा दिए गए है। कांग्रेस नेताओं को अलग-अलग जगहों पर इन पोस्टर को हटाते देखा गया।

भाजपा के प्रदेश सह-मीडिया प्रभारी आलोक दुबे ने कांग्रेस के आरोपों को खारिज किया। दुबे ने दावा किया कि शहर के युवाओं और छात्रों पर राहुल गांधी के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए दबाव बनाया गया जिसके खिलाफ छात्रों ने ‘झूठ की गूंज’ का प्रचार शुरू किया है।

दुबे ने कहा कि ‘झूठ की गूंज’ के पोस्टर विद्यार्थियों की स्वाभाविक अभिव्यक्ति हैं और इनका साफ संदेश है कि राहुल गांधी झूठ बोलते हैं।

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