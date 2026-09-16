छत्तीसगढ़ के इतिहास में हुए वीभत्स नक्सली हमलों में से एक 2013 के झीरम घाटी हमले में अदालत का फैसला आ गया है। NIA की विशेष अदालत ने सभी 10 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है। जगदलपुर स्थित NIA की विशेष अदालत ने इससे पहले 05 सितंबर को आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

झीरम घाटी मामले में कुल 11 आरोपियों के खिलाफ सुनवाई चली थी। ट्रायल के दौरान एक आरोपी की मौत हो गई थी जिसके बाद 10 आरोपियों को दोषी करार दिया गया जिन्हें अब फांसी की सजा सुना दी गई है। अभियोजन पक्ष ने कोर्ट में 101 गवाहों के बयान दर्ज कराए थे।

इन 10 दोषियों को मिली फांसी की सजा

अदालत ने जिन 10 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है उनमें प्रमिला मोडियम, चैतू लेकाम उर्फ ​​मुन्ना, सुमिता उर्फ ​​पुनेम मोडियम, मुक्का मांडवी, कोसा कवासी उर्फ ​​कोसाराम, आयता मरकाम, मडकामी देवा, जोगा मडकामी, बनजामी सन्ना उर्फ ​​चमरू और महादेव नाग शामिल है। 11वें आरोपी की ट्रायल के दौरान मौत हो गई थी, जबकि चार्जशीट में आरोपी के तौर पर नामजद 28 अन्य लोगों को वॉन्टेड बताया गया है।

हाईकोर्ट जा सकता है मामला

NIA कोर्ट ने जब 10 आरोपियों को दोषी करार दे दिया था तो आरोपियों की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता ने फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देने की बात कही थी। अब दोषियों को फांसी की सजा सुनाए जाने के बाद माना जा रहा है कि यह मामला हाईकोर्ट जाएगा। NIA जज अजय सिंह राजपूत ने आरोपियों को इंडियन पीनल कोड (IPC) और अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट की कई धाराओं के तहत दोषी ठहराया था। मौत की सजा IPC की क्रिमिनल साजिश (120B) और हत्या (धारा 302) के लिए दी गई है।

कांग्रेस नेताओं समेत 29 लोग मारे गए थे इस हमले में

सुकमा जिले में बस्तर संभाग के अंतर्गत आने वाली झीरम घाटी में हुए इस अटैक को राज्य के सबसे बड़े नक्सली हमलों में गिना जाता है। यह हमला 25 मई 2013 को हुआ था। नक्सलियों ने कांग्रेस पार्टी के नेताओं के काफिले को निशाना बनाया था। इसी तारीख को कांग्रेस पार्टी ने सुकमा में परिवर्तन रैली निकाली थी। इस रैली में पूरी लीडरशीप शामिल हुई थी। परिवर्तन रैली के बाद कांग्रेस नेताओं का काफिला सुकमा से जगदलपुर जा रहा था। तभी नक्सलियों ने काफिले पर हमला किया था। इस हमले में 29 लोगों की मौत हो गई थी।

घात लगाकर नक्सलियों ने किया था हमला

कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा के बाद कांग्रेस नेताओं का काफिला सुकमा से जगदलपुर लौट रहा था। इस काफिले में कांग्रेस के कई बड़े नेता और कार्यकर्ता शामिल थे। तभी झीरम घाटी में नक्सलियों ने सड़क पर पेड़ गिराकर काफिले का रास्ता रोक दिया। काफिला रुकते ही नक्सलियों ने हमला कर दिया। इस हमले में जो 29 लोग मारे गए थे उसमें तत्कालीन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नंदकुमार पटेल, उनके बेटे दिनेश पटेल, पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल, पूर्व नेता प्रतिपक्ष महेंद्र कर्मा और कांग्रेस नेता उदय मुदलियार का नाम शामिल था। मरने वालों में 10 पुलिसकर्मी भी थे।

यह भी पढ़ें: ‘मैं अपनी अदालत में कुछ भी कह सकता हूं लेकिन…’, अजीत भारती की अग्रिम जमानत याचिका पर दिल्ली HC ने फैसला सुरक्षित रखा

दिल्ली हाई कोर्ट ने यूट्यूबर अजीत भारती की अग्रिम जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। यह मामला अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (SC/ST Act) के तहत दर्ज किया गया है। अजीत भारती पर सांसद चंद्रशेखर आजाद ‘रावण’ को लेकर की गई टिप्पणियों के संबंध में मामला दर्ज है। यहां पढ़ें पूरी खबर…