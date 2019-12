Jharkhand Assembly Elections Results 2019: झारखंड विधान सभा चुनाव के नतीजों के ताजा रुझान में अब जेएमएम-कांग्रेस गठबंधन को बहुमत मिलता दिख रहा है। उसका आंकड़ा 41 पार कर गया है लेकिन इन आंकड़ों में अभी बहुत उलट-फेर हो सकते हैं। ऐसे में दूसरे दलों को रिझाने का भी खेल शुरू हो चुका है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ने पूर्व सहयोगी आजसू के अध्यक्ष सुदेश महतो से संपर्क साधा है। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी से भी संपर्क साधने की कोशिश हो रही है। बीजेपी के झारखंड प्रभारी ओम माथुर रविवार से ही रांची में कैम्प कर रहे हैं।

इस बीच जब बाबूलाल मरांडी से पत्रकारों ने पूछा कि वो किस पार्टी या गठबंधन को सहयोग करेंगे तो वो झल्ला उठे। मरांडी ने कहा, ‘अभी क्यों किसी की सरकार बना दें? चुनाव नतीजे आ जाने दीजिए फिर देखेंगे कि किस को समर्थन दिया जाय और किस को नहीं।’ बता दें कि बाबूलाल मरांडी राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे। उस वक्त वो बीजेपी में थे लेकिन बाद में उन्होंने बीजेपी से अलग अपना पार्टी जेवीएम बना ली। मरांडी ने जोर देकर कहा कि जो भी जनादेश आएगा, उसे हम स्वीकार करेंगे।

Jharkhand Election Results 2019 LIVE Updates

पिछले चुनावों में बाबूलाल मरांडी की पार्टी ने कुल आठ सीटें जीती थीं लेकिन बीजेपी ने उसके छह विधायकों को तोड़ लिया था। इस तरह बीजेपी ने अपने दम पर (37+6= 43) बहुमत हासिल कर लिया था। संभव है कि मरांडी उस भितरघात को न भूलें और बीजेपी से दूर ही रहें। इसकी बानगी लोकसभा चुनावों के दौरान भी दिखा था, जब उन्होंने कांग्रेस, जेएमएम गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था।

बाबूलाल मरांडी ने साफ तौर पर कहा, “अभी हम भाजपाई नहीं, जब थे, तब थे। किस दल के साथ जाएंगे, कह नहीं सकते हैं। चुनाव नतीजे आने के बाद तय करेंगे कि कहां जाना है।” पूर्व सीएम खुद 10.30 बजे तक के रुझानों के अनुसार धनवार सीट से 2841 आगे चल रहे हैं। उनका मुकाबला बीजेपी के लक्ष्मण प्रसाद और सीपीआई (एमएल) के राजकुमार यादव से है। 2014 के विधानसभा चुनाव में धनवार सीट से भारतीय कम्‍युनिस्‍ट पार्टी (मार्क्‍सवादी लेनिनवादी) के प्रत्याशी राम कुमार यादव ने जीत दर्ज की थी।

