पार्टी मीटिंग के बीच आपस में ही झगड़ पड़े कांग्रेस नेता, वायरल हो रहा वीडियो

कांग्रेस पार्टी में अंदरूनी लड़ाई का एक और नजारा देखने को मिला है। सोमवार को झारखंड कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदेश कार्यालय रांची में आपस में ही भिड़ गए। पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच जमकर तू-तू मैं-मैं हुई। रांची के कांग्रेस भवन के वीडियो में देखा जा सकता है कि कांग्रेस नेता आपस में एक दूसरे पर चिल्ला रहे हैं। वहीं कुछ नेता बीच बचाव करते दिख रहे हैं। हालांकि पार्टी नेताओं ने बाद में घटना पर सफाई देते हुए कहा कि ये पार्टी का अंदरूनी मामला है। हालांकि इस घटना को लेकर सोशल मीडिया पर भी चर्चा गर्म है क्योंकि ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है।

बता दें कि इससे पहले पार्टी की किसान रैली में कथित तौर पर बॉलीवुड गाने बजने और नाच होने की जानकारी सामने आई थी। पार्टी की सरायकेला में हुई रैली में कथित तौर पर बॉलीवुड गाने बजे और लोग उस पर थिरके। बाद में पार्टी ने सफाई देते हुए इसे आदिवासी संस्कृति से जुड़ा नृत्य बताया। पार्टी ने कहा कि अगर किसी ने बॉलीवुड गाने बजाए होंगे तो उस पर कार्रवाई जरूर की जाएगी।

बीजेपी ने घटना का वीडियो शेयर कर पार्टी पर निशाना साधा था कि कांग्रेस किसानों की आड़ में ये सब कर रही है और किसान हितैषी होने का दिखावा कर रही है। पार्टी नेताओं ने कहा कि कांग्रेस किसानों को भड़काने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। मालूम हो कि कांग्रेस लगातार किसानों के बीच कृषि कानूनों को लेकर जा रही है और इन कानूनों का विरोध कर रही है।

#WATCH| Jharkhand: A verbal spat ensued between Congress workers during a meeting at Congress Bhawan in Ranchi pic.twitter.com/Ears2X6vpF

— ANI (@ANI) February 22, 2021