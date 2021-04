अखाड़ा बना स्टेशन, बीजेपी सांसद और कांग्रेस विधायक में मारपीट की नौबत; हमसफ़र एक्सप्रेस के उद्घाटन पर कुर्सी का झगड़ा

झारखंड के गोड्डा में रेल परिचालन शुरू होने के ऐतिहासिक मौके पर भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सांसद और कांग्रेस विधायक एक दूसरे से भिड़ गए। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव के बीच हमसफ़र एक्सप्रेस के उद्घाटन के दौरान कुर्सी को लेकर नोंक-झोंक हुई और देखते ही देखते दोनों हाथापाई पर उतर आए और रेलवे स्टेशन अखाड़ा बन गया।

हमसफ़र एक्सप्रेस के उद्घाटन के मौके पर स्टेशन पर दोनों नेताओं के समर्थकों सहित 200 से अधिक लोग मौजूद थे। पोड़ैयाहाट के विधायक प्रदीप यादव ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया, “मैं लगभग 25 लोगों के साथ घटनास्थल पर गया था… कोविड -19 के कारण, प्रशासन ने योजना बनाई थी कि जिन लोगों के पास ट्रेन के टिकट हैं, वे ही प्लेटफार्म पर जाएंगे। दुबे के समर्थकों के पास पूर्व सूचना थी और उन्होंने अपने टिकट बुक कर लिए थे… अंदर हमने देखा कि बाहरी लोग हमारी कुर्सियों पर बैठे थे।”

यादव ने कहा “मैंने इसपर आपत्ति जताई, तभी अचानक, दुबे मुझसे भिड़ गए और हाथापाई पर उतर आए। मैंने उन्हें मौखिक जवाब दिया, जिसके बाद प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रित किया और समारोह को शांतिपूर्वक आयोजित किया।” वहीं सांसद निशिकांत दुबे ने यादव द्वारा लगाए गए आरोपों का खंडन किया है।

BJP MP Nishikant Dubey and Congress MLA Pradeep Yadav nearly came to blows Thursday after a seating argument during the flagging-off of a special train from Jharkhand’s Godda Railway Station.@abhishekangad reports

