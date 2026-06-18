झारखंड के रांची में अज्ञात शरारती तत्वों ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के दफ्तर पर मंगलवार-बुधवार की दरमियानी रात पेट्रोल बम से हमला किया। इस मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गुरुवार को RSS दफ़्तर के बाहर पेट्रोल बम हमले के सिलसिले में गिरफ़्तार किए गए आरोपियों में से एक को रांची के सिटी पुलिस स्टेशन लाया गया। इस मामले में अब तक कुल तीन आरोपियों को गिरफ़्तार किया गया है। इस दौरान एक आरोपी ने भागने की कोशिश की जिसे पकड़ने की कोशिश में वह घायल हो गया।
रांची सिटी SP पारस राणा ने न्यूज एजेंसी एएनआई को बताया, “कल पुलिस ने RSS ऑफिस के बाहर पेट्रोल बम हमले के मुख्य आरोपियों में से तीन को गिरफ़्तार किया था। आज सुबह करीब 11:30 बजे, सैफ नाम के एक आरोपी ने बाथरूम की वेंटिलेशन खिड़की तोड़कर भागने की कोशिश की और वह भागने में कामयाब भी हो गया। इसके बाद रांची पुलिस का पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम एक्टिवेट कर दिया गया। उसका घर लोहरदगा में है। वह लोहरदगा जाने वाली बस में था। जब उसे वापस लाया जा रहा था, तो उसने फिर से भागने की कोशिश की।”
एक आरोपी ने भागने की कोशिश की
एसपी ने आगे कहा, ” इस बार उसने एक पुलिस अधिकारी की पिस्तौल छीन ली और भागने की कोशिश की। जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी और पुलिस ने उसे अस्पताल भेज दिया है। बाकी दो आरोपी भी पुलिस स्टेशन में हैं और पुलिस उनसे भी लगातार पूछताछ कर रही है।”
आरएसएस के कार्यालय पर पेट्रोल बम फेंकने के आरोप में तीन गिरफ्तार
पुलिस ने गुरुवार को बताया कि बुधवार तड़के रांची के निवारणपुर इलाके में स्थित आरएसएस के कार्यालय पर पेट्रोल बम फेंकने के आरोप में तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि आरोपियों को बुधवार देर रात लोहरदगा जिले से पकड़ा गया और अपराध में कथित तौर पर इस्तेमाल की गई एक कार को जब्त कर लिया गया। यह हमला रात करीब 12:36 मिनट पर हुआ था। हमलावरों ने RSS दफ्तर पर दो पेट्रोल बम से हमला किया। एक पेट्रोल बम RSS दफ्तर के गेट के बाहर मिला जबकि दूसरा पेट्रोल बम दफ्तर की छत पर फेंका गया था।
विहिप की मांग
वहीं, दूसरी ओर विश्व हिंदू परिषद (विहिप) ने मांग उठाई कि रांची में आरएसएस कार्यालय पर पेट्रोल बम हमले के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान तुरंत सार्वजनिक की जाए। आरएसएस से जुड़ी इस संस्था ने इस बात की भी जांच कराने की मांग की कि क्या यह घटना कांग्रेस की ‘आरएसएस-विरोधी भावना’ से प्रेरित थी? विहिप के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने एक बयान में कहा, ”रांची में संघ कार्यालय पर हमले के 36 घंटे बाद भी रांची पुलिस आरोपियों की पहचान उजागर करने से क्यों बच रही है?” उन्होंने सवाल किया, ”मीडिया में आरोपियों की गिरफ्तारी की खबरें आ रही हैं लेकिन रांची प्रशासन उनके नाम सार्वजनिक क्यों नहीं कर सकता?”
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रांची में आरएसएस के कार्यालय को निशाना बनाया है। जहां अज्ञात शरारती तत्वों ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के दफ्तर पर पेट्रोल बम से हमला किया है। यह हमला रात करीब 12:36 मिनट पर हुआ है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें
(भाषा के इनपुट के साथ)