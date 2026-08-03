झारखंड की राजधानी रांची में बड़ी संख्या में छात्र धरने पर बैठ गए हैं। उनकी मांग है कि झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) की 14वीं परीक्षा को रद्द किया जाए। उन्होंने कई अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी गड़बड़ी होने का आरोप भी लगाया है। छात्रों की मांग है कि भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी हो।
प्रदर्शन में बड़ी संख्या में युवाओं की भीड़ उमड़ रही है। कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने छात्रों के आंदोलन को समर्थन दिया है। दीपके ने कहा है कि उनकी पार्टी छात्रों के साथ खड़ी है।
देवेंद्र नाथ महतो भूख हड़ताल पर बैठे
आंदोलन के समर्थन में छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। महतो ने कहा कि वह राज्य सरकार को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर देंगे और यह सुनिश्चित करने के लिए दबाव डालेंगे कि इस मामले के सभी दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। उन्होंने कहा कि चौथे प्रिलिमनरी टेस्ट को भी रद्द किया जाना चाहिए।
उन्होंने कहा कि 5 जुलाई से छात्रों का आंदोलन चल रहा है। इस संबंध में महामहिम राज्यपाल से मुलाकात की जा चुकी है और छात्र मुख्यमंत्री से भी मिल चुके हैं। उन्होंने कहा कि वह इस संबंध में सरकार को जरूरी सबूत भी सौंप चुके हैं।
महतो ने कहा कि इस मामले में श्वेता गुप्ता, अभय तिवारी सहित कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। उन्होंने कहा कि छात्रों की ओर से इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की गई है। महतो ने आरोप लगाया कि झारखंड सरकार के रवैये की वजह से छात्रों का मनोबल टूट रहा है।
26 सालों से ठगे जा रहे छात्र- महतो
महतो ने कहा कि जब तक सरकार उनकी बात को नहीं मानेगी तब तक वह अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि झारखंड के छात्रों को पिछले 26 सालों से ठगा जा रहा है और सभी छात्र इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार हैं।
जंतर-मंतर पर हुआ था आंदोलन
पिछले महीने ही दिल्ली के जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व में बड़ा प्रदर्शन हुआ था। इसमें बड़ी संख्या में युवा जुटे थे और उनकी मांग थी कि शिक्षा मंत्री के पद से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। केंद्र सरकार ने छात्रों की मांगों को मानते हुए धर्मेंद्र प्रधान को कैबिनेट से हटा दिया था। इसके बाद छात्रों का आंदोलन समाप्त हो गया था।
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नीट पेपर लीक के खिलाफ दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुआ कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन तो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद खत्म हो गया लेकिन अब झारखंड में छात्रों का आंदोलन खड़ा हो चुका है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।