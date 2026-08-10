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Ranchi Student Protest News: झारखंड सरकार के साथ बातचीत बेनतीजा रहने के बाद राज्य में विरोध कर रहे छात्र सोमवार को रांची में विधानसभा घेराव मार्च करने के लिए निकल पड़े हैं। छात्र झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर विरोध कर रहे हैं। विधानसभा घेराव मार्च में भाग ले रहे एक छात्र ने कहा, “हमें यहां रोक दिया गया है, लेकिन हम शांतिपूर्वक विधानसभा की ओर बढ़ेंगे। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जातीं, हम नहीं रुकेंगे। हमारी मांग है कि जेएसएससी-सीजीएल परीक्षा रद्द की जाए और सीबीआई जांच हो।”

रांची में जगन्नाथ मंदिर के पास झारखंड विधानसभा के रास्ते पर रेजर फेंसिंग यानी कि नुकीले तारों की बाड़ लगाई गई है और विधानसभा के 750 मीटर के दायरे में बीएनएस की धारा 163 लागू कर दी गई है। रांची के ज्यादातर स्कूल आज बंद रहेंगे।

रविवार को हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली झारखंड सरकार और छात्रों के बीच विरोध खत्म करने के लिए बातचीत हुई। हालांकि, कोई भी नतीजा नहीं निकला। दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर मामले को सुलझाने को लेकर गंभीर न होने का आरोप लगाया। बातचीत के दौरान क्या हुआ, इस पर अलग-अलग दावे किए गए, राज्य सरकार का दावा है कि उन्होंने छात्रों की 98 प्रतिशत मांगें मान ली थीं, जबकि दूसरी तरफ छात्रों का कहना है कि यह सच नहीं है।

झारखंड के छात्र क्या मांग कर रहे हैं?

रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों की मुख्य मांगों में राज्य भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों की सीबीआई जांच, 2019 के बाद आयोजित सभी जेएसएससी सीजीएल, जेएसएससी जेई और पीजीटी परीक्षाओं को रद्द करना और राज्य सरकार की नौकरियों के लिए भर्ती प्रक्रिया में सुधार शामिल हैं।

उन्होंने परीक्षा में गड़बड़ी के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई, कैटेगरी-वाइज कट-ऑफ, ओएमआर सीट को सार्वजनिक करने और यूपीएससी और एसएससी की तर्ज पर भर्ती कैलेंडर जारी करने की भी मांग की है।

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छात्रों के विधानसभा घेराव से जुड़ी सभी बड़ी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिये जनसत्ता डॉट कॉम के साथ...

11:10 (IST) 10 Aug 2026

जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जातीं, हम नहीं रुकेंगे- छात्र

विधानसभा घेराव मार्च में भाग ले रहे एक छात्र ने कहा, "हमें यहां रोक दिया गया है, लेकिन हम शांतिपूर्वक विधानसभा की ओर बढ़ेंगे। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जातीं, हम नहीं रुकेंगे। हमारी मांग है कि जेएसएससी-सीजीएल परीक्षा रद्द की जाए और सीबीआई जांच हो।"

11:01 (IST) 10 Aug 2026

पुराने विधानसभा भवन के पास बड़ी संख्या में छात्र प्रदर्शनकारी जमा हुए

रांची में पुराने विधानसभा भवन के पास बड़ी संख्या में छात्र प्रदर्शनकारी जमा हुए। जेपीएससी-जेएसएससी में कथित अनियमितताओं के विरोध में वे नए विधानसभा भवन की ओर मार्च करेंगे।

10:48 (IST) 10 Aug 2026

सरकार लोगों का ध्यान भटका रही है- बाबूलाल मरांडी

झारखंड के विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा, "छात्र अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखे हुए हैं, लेकिन सरकार लोगों का ध्यान भटका रही है। जेपीएससी-जेएसएससी-सीजीएल: इन सभी की सीबीआई द्वारा जांच होनी चाहिए।"

10:41 (IST) 10 Aug 2026

इंडिया गठबंधन से संबंधित मुख्यमंत्री छात्रों की मांगों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं - एम रामचंद्र

झारखंड के छात्रों के विरोध प्रदर्शन पर तेलंगाना भाजपा अध्यक्ष एन रामचंद्र राव ने कहा, "कांग्रेस और उसके इंडिया गठबंधन के सहयोगी छात्रों के मुद्दों पर अपने संदिग्ध रुख के लिए बेनकाब हो गए हैं। झारखंड के छात्र न केवल जेपीएससी परीक्षा के पुनर्नियोजन की मांग कर रहे हैं, बल्कि मामले की सीबीआई जांच की भी मांग कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन से संबंधित मुख्यमंत्री छात्रों की मांगों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं और उनकी चिंताओं के प्रति पूरी तरह से असंवेदनशील बने हुए हैं। हम मांग करते हैं कि सरकार छात्रों की सभी जायज मांगों को पूरा करे और हम झारखंड के छात्रों के साथ मजबूती से खड़े हैं, जबकि दुर्भाग्य से कांग्रेस पार्टी ऐसा नहीं कर रही है... हम मांग करते हैं कि झारखंड सरकार और कांग्रेस पार्टी दोनों छात्रों की मांगों पर तुरंत ध्यान दें और उनका जवाब दें।"

10:36 (IST) 10 Aug 2026

विधानसभा के बाहर कड़ी सुरक्षा

जेपीएससी-जेएससीसी उम्मीदवारों द्वारा आज विधानसभा तक मार्च निकालने के आह्वान के मद्देनजर रांची में राज्य विधानसभा के बाहर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है।

10:23 (IST) 10 Aug 2026

हम सभी पुरानी विधानसभा में इकट्ठा हो रहे हैं- रविंद्र पासवान

छात्र नेता रविंद्र पासवान ने कहा, "हम सभी पुरानी विधानसभा में इकट्ठा हो रहे हैं। हम वहां से शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीके से अपना मार्च शुरू करेंगे। मैं सभी छात्रों से शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीके से ऐसा करने की अपील करता हूं। मैं झारखंड की आम जनता से भी हमें नैतिक समर्थन देने की अपील करता हूं। मैं मुख्यमंत्री से भी हमारी मांगों को पूरा करने की अपील करता हूं, हमारी सभी मांगें जायज हैं।"

10:16 (IST) 10 Aug 2026

सरकार अपना हक मांग रहे युवाओं के जान की दुश्मन क्यों बन रही है - चंपई सोरेन

चंपई सोरेन ने कहा कि कंटीली तारों से भरा यह कोई इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं, बल्कि रांची का नजारा है, जहां JPSC एवं JSSC के मुद्दे पर विरोध कर रहे छात्रों के आंदोलन को रोकने के लिए बैरिकेड्स के ऊपर कंटीली तारें लगाई गई हैं। यह तानाशाही नहीं, तो क्या है? यह सरकार अपना हक मांग रहे युवाओं के जान की दुश्मन क्यों बन रही है? इन तारों से अगर कोई छात्र घायल हुआ, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? लोकतंत्र में कोई भी सरकार इतनी क्रूर कैसे हो सकती है?

10:15 (IST) 10 Aug 2026

ईडी ने मामले में दर्ज की ईसीआईआर

अधिकारियों के अनुसार, प्रवर्तन निदेशालय ने झारखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षा में कथित अनियमितताओं के संबंध में ईसीआईआर दर्ज की है।

09:59 (IST) 10 Aug 2026

हम पूरी मजबूती से झारखंड में छात्रों के साथ खड़े हैं- कॉकरोच जनता पार्टी

कॉकरोच जनता पार्टी ने कहा कि हम पूरी मजबूती से झारखंड में छात्रों के साथ खड़े हैं, किसी भी छात्र के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, उम्मीद करते हैं कि जल्द ही सरकार बचे हुए मांगो को भी मान जाएगी।

09:56 (IST) 10 Aug 2026

Ranchi Student Protest LIVE: आज हमारे लिए क्रांति और बदलाव का दिन है- देवेंद्र नाथ महतो

भर्ती परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्र विधानसभा की ओर मार्च निकालेंगे। भूख हड़ताल पर बैठे छात्र प्रदर्शनकारी देवेंद्र नाथ महतो कहते हैं, "आज हमारे लिए क्रांति और बदलाव का दिन है। जो लोग पिछले कुछ दिनों से भूख हड़ताल पर हैं, उनके लिए आज इस संघर्ष का निर्णायक दिन है।"

09:54 (IST) 10 Aug 2026

किसी भी दोषी को बचाने का हमारा कोई इरादा नहीं- झारखंड सरकार की मंत्री

सरकारी समिति के सदस्य और मंत्री सुदिव्या कुमार ने कहा कि प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों की अधिकांश मांगों पर सहमति जता दी है, लेकिन आंदोलन वापस लेने के प्रति दृढ़ रुख अपनाया है। उन्होंने कहा, “यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि छात्र आंदोलन वापस लेने को तैयार नहीं हैं, जबकि हमने उनकी अधिकांश मांगों पर सहमति जता दी है। परीक्षा अनियमितताओं में शामिल किसी भी दोषी को बचाने का हमारा कोई इरादा नहीं है।”

09:52 (IST) 10 Aug 2026

Ranchi Student Protest LIVE: कितने बजे से शुरू होगा विधानसभा मार्च

झारखंड के छात्रों का 'विधान सभा मार्च' सोमवार को सुबह 10:30 से 11 बजे के बीच शुरू होगा। छात्र नेता रविंद्र पासवान ने प्रतिभागियों से शांति बनाए रखने और संवैधानिक मानदंडों का पालन करने का आग्रह किया और कहा कि झारखंड के विभिन्न जिलों के छात्रों के इस मार्च में शामिल होने की उम्मीद है।

09:52 (IST) 10 Aug 2026

विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्र पुराने भवन की ओर रवाना हुए

विरोध प्रदर्शन कर रहे उम्मीदवार आज नई विधानसभा तक विधानसभा मार्च निकालने के आह्वान से पहले जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से झारखंड विधानसभा के पुराने भवन की ओर रवाना हुए।

09:51 (IST) 10 Aug 2026

Ranchi Student Protest LIVE: भूख हड़ताल पर होने के कारण उनके स्वास्थ्य में थोड़ी गिरावट- एपी सिन्हा

डॉ. एपी सिन्हा ने कहा, "स्वाभाविक रूप से, भूख हड़ताल पर होने के कारण उनके स्वास्थ्य में थोड़ी गिरावट आई है। ऐसे कोई लक्षण नहीं हैं जिनसे पता चले कि उन्हें तत्काल अस्पताल में भर्ती करने की आवश्यकता है। तीनों उम्मीदवार, हबीबा, सविता कुमारी और सोनाली कुमारी, की हालत स्थिर है।"

09:49 (IST) 10 Aug 2026

Ranchi Student Protest LIVE: हम अपनी मांगों पर अडिग- रवींद्र पासवान

छात्र नेता रवींद्र पासवान ने कहा, "पुलिस प्रशासन हमें जहां भी रोकेगा, हम वहीं बैठ जाएंगे। हमारा आंदोलन सांकेतिक है। पूरे झारखंड के लोगों को पता है कि आज विधानसभा मार्च और 'घेराव' हो रहा है। हम सरकार को यह संदेश देना चाहते हैं कि छात्र एकजुट हैं और अपनी मांगों पर अडिग हैं। अगर सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया, तो कल इससे भी बड़ा विरोध प्रदर्शन हो सकता है।"