Ranchi Student Protest News: झारखंड सरकार के साथ बातचीत बेनतीजा रहने के बाद राज्य में विरोध कर रहे छात्र सोमवार को रांची में विधानसभा घेराव मार्च करने के लिए निकल पड़े हैं। छात्र झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर विरोध कर रहे हैं। विधानसभा घेराव मार्च में भाग ले रहे एक छात्र ने कहा, “हमें यहां रोक दिया गया है, लेकिन हम शांतिपूर्वक विधानसभा की ओर बढ़ेंगे। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जातीं, हम नहीं रुकेंगे। हमारी मांग है कि जेएसएससी-सीजीएल परीक्षा रद्द की जाए और सीबीआई जांच हो।”

रांची में जगन्नाथ मंदिर के पास झारखंड विधानसभा के रास्ते पर रेजर फेंसिंग यानी कि नुकीले तारों की बाड़ लगाई गई है और विधानसभा के 750 मीटर के दायरे में बीएनएस की धारा 163 लागू कर दी गई है। रांची के ज्यादातर स्कूल आज बंद रहेंगे।

रविवार को हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली झारखंड सरकार और छात्रों के बीच विरोध खत्म करने के लिए बातचीत हुई। हालांकि, कोई भी नतीजा नहीं निकला। दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर मामले को सुलझाने को लेकर गंभीर न होने का आरोप लगाया। बातचीत के दौरान क्या हुआ, इस पर अलग-अलग दावे किए गए, राज्य सरकार का दावा है कि उन्होंने छात्रों की 98 प्रतिशत मांगें मान ली थीं, जबकि दूसरी तरफ छात्रों का कहना है कि यह सच नहीं है।

झारखंड के छात्र क्या मांग कर रहे हैं?

रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों की मुख्य मांगों में राज्य भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों की सीबीआई जांच, 2019 के बाद आयोजित सभी जेएसएससी सीजीएल, जेएसएससी जेई और पीजीटी परीक्षाओं को रद्द करना और राज्य सरकार की नौकरियों के लिए भर्ती प्रक्रिया में सुधार शामिल हैं।

उन्होंने परीक्षा में गड़बड़ी के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई, कैटेगरी-वाइज कट-ऑफ, ओएमआर सीट को सार्वजनिक करने और यूपीएससी और एसएससी की तर्ज पर भर्ती कैलेंडर जारी करने की भी मांग की है।

Live Updates

छात्रों के विधानसभा घेराव से जुड़ी सभी बड़ी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिये जनसत्ता डॉट कॉम के साथ...