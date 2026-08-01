नीट पेपर लीक के खिलाफ दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुआ कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन तो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद खत्म हो गया, लेकिन उसके बाद झारखंड में JPSC पेपर लीक को लेकर वैसा ही आंदोलन खड़ा हो चुका है। दरअसल, रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम के बाहर प्रदर्शनकारियों की भीड़ बढ़ चुकी है। छात्रों का यह प्रदर्शन सरकार के खिलाफ है। प्रदर्शन कर रहे छात्र जेपीएससी में पेपर लीक और धांधली की घटनाओं को लेकर सरकार के जवाब से संतुष्ट नहीं हैं।

राज्य भर से जुट रहे छात्र

झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) में धांधली और पेपर लीक के आरोपों को लेकर छात्रों का आंदोलन बढ़ा हो चुका है जो आने वाले दिनों में सरकार की मुसीबत बढ़ा सकता है। छात्रों का यह प्रदर्शन जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं, परीक्षा प्रक्रिया में देरी और भर्ती व्यवस्था में पारदर्शिता की मांग को लेकर चल रहा है। यह आंदोलन नए मोड़ तक पहुंच गया है जहां जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम के बाहर राज्य भर से छात्रों का जुटना शुरू हो चुका है और करीब 5 हजार से अधिक छात्र रांची में इकट्ठा हो चुके हैं।

‘यह प्रदर्शन अब एक बड़े स्टूडेंट मूवमेंट में बदल चुका है’

प्रोटेस्ट साइट पर कुछ छात्रों से इंडियन एक्सप्रेस ने बातचीत की तो पता चला कि स्टूडेंट्स नीट प्रोटेस्ट से प्रभावित होकर रांची में जुटना शुरू हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, 25 जुलाई से रांची में छात्रों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया है। हजारीबाग के रहने वाले देवाशीष जो कि सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उन्होंने बताया कि सरकारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में गड़बड़ियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर 25 जुलाई से रांची में वह जमा हुए हैं। उन्होंने कहा कि नीट प्रोटेस्ट से प्रभावित होकर एक छोटी सी मीटिंग से शुरू हुआ यह प्रदर्शन अब एक बड़े स्टूडेंट मूवमेंट में बदल चुका है जिसे पॉलिटिकल पार्टियों और सिविल सोसाइटी ग्रुप्स दोनों का सपोर्ट मिल रहा है।

आंदोलन के लिए हो रहा पैसा इकट्ठा

देवाशीष ने बताया कि हजारीबाग से यहां बहुत बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स आए हैं और कई दिन से हम यहां स्टूडेंट्स के जमावड़े के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। देवाशीष ने कहा, “हम रांची के लिए बस में सवार हुए लेकिन हमें हजारीबाग के गांधी मैदान के पास रोक दिया गया। हमें डर था कि हम लेट हो जाएंगे और हमने रांची के लिए ट्रेन पकड़ ली। जब हमने देखा कि कितने लोग पहले ही जमा हो चुके हैं, तो हमें पता चल गया कि हमने वापस न लौटकर सही किया है।”

29 जुलाई को आंदोलन में तब्दील हुआ छोटा सा प्रोटेस्ट

बता दें कि JPSC-JSSC विवाद को लेकर स्टूडेंट्स का यह प्रोटेस्ट जब शुरू हुआ था तो शुरुआत में राज्य के अलग-अलग जिलों में प्रदर्शन हो रहे थे, लेकिन 29 जुलाई को विरोध प्रदर्शन एक बड़े आंदोलन में बदल गया, जब ऑर्गनाइजर ने “महा आंदोलन” और संविधान मार्च का आह्वान किया और हर जिले से उम्मीदवारों से राज्य की राजधानी रांची में इकट्ठा होने की अपील की। इस अपील का असर देखने को मिला और लगभग 5,000 स्टूडेंट्स रांची पहुंच गए और शांति मार्च में हिस्सा लिया।

प्रोटेस्ट साइट पर कैसा होता है माहौल?

नीट प्रोटेस्ट की सफलता से उत्साहित होकर छात्र रांची के इस प्रोटेस्ट को भी बड़ा आंदोलन बना चुके हैं। इस भीड़ में और भी अलग-अलग तरह के लोग शामिल हो गए हैं — अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP), ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA), और आदिवासी छात्र संघ (ACS) के स्टूडेंट लीडर्स से लेकर माता-पिता, सोशल एक्टिविस्ट, सिविल सोसाइटी के सदस्य और कॉम्पिटिटिव परीक्षा कोचिंग सेंटर से जुड़े टीचर तक इस विरोध में शामिल होने के लिए आ रहे हैं।

इस प्रोटेस्ट में हर दिन की शुरुआत राष्ट्रगान से होती है और स्टेज पर बिरसा मुंडा, अंबेडकर और गांधी की तस्वीरें लगी होती हैं। यह जगह एक कम्युनिटी की जगह भी बन गई है। दिन भर, लोग खाने के पैकेट, पीने का पानी, रेनकोट, चटाई और दूसरी ज़रूरी चीज़ें लेकर आते हैं। कुछ लोग स्टेज पर रखे डोनेशन बॉक्स में पैसे डालते हैं, जबकि कुछ लोग बस स्टूडेंट्स से बात करने में समय बिताते हैं