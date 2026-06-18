झारखंड में दो सीटों के लिए हुए राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ ‘खेल’ हो गया है। दूसरी सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी प्रणब झा की हार हो गई है। वहीं एनडीए समर्थित उम्मीदवार परिमल नाथवानी की जीत हुई है। परिमल नाथवानी के पास तय वोट से कम वोट था। उसके बावजूद उनकी जीत हुई है। वहीं एक सीट पर जेएमएम उम्मीदवार की जीत हुई है।

परिमल नाथवानी को मिले 28 वोट

81 सदस्यों वाली झारखंड विधानसभा के हिसाब से राज्यसभा में किसी उम्मीदवार को जीत के लिए पहली वरीयता के 28 वोटों की ज़रूरत थी। JMM के बैद्यनाथ राम को 30 वोट मिले, जबकि परिमल नथवानी को 28 वोट मिले। सूत्रों के अनुसार RJD के चार और CPI(M-L) लिबरेशन के दो विधायकों ने नथवानी के पक्ष में वोट किया। कांग्रेस के प्रणव झा सिर्फ़ 20 वोट ही हासिल कर पाए। सूत्रों के अनुसार नथवानी को 30 वोट मिले, लेकिन दो वोट अमान्य पाए गए, जबकि प्रणव झा को मिला एक वोट अमान्य घोषित कर दिया गया। JMM के नेतृत्व वाले गठबंधन के पास कुल 56 विधायक हैं और अगर क्रॉस-वोटिंग नहीं होती, तो उनके दोनों उम्मीदवार आसानी से जीत जाते।

जीत के बाद परिमल नाथवानी ने कहा, “राज्यसभा सदस्य के तौर पर चौथी बार सेवा करने का मौका मिलने पर मैं बहुत आभारी हूं। यह पल मेरे लिए बहुत भावुक करने वाला है क्योंकि यह झारखंड से मेरा तीसरा कार्यकाल होगा। यही वह धरती है जहां से 2008 में मेरी संसदीय यात्रा शुरू हुई थी। अपनी कर्मभूमि में एक बार फिर लौटना मेरे लिए बहुत गर्व और विनम्रता की बात है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और बीजेपी के नेतृत्व वाले NDA का उनके समर्थन के लिए मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं। झारखंड विधानसभा के उन सभी सदस्यों का भी तहे दिल से शुक्रिया जिन्होंने इस पूरी यात्रा में मुझे वोट दिया और मेरा समर्थन किया। नए संकल्प और ईमानदारी के साथ, झारखंड और यहाँ के लोगों के हितों और आकांक्षाओं को आगे बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास जारी रहेगा। जोहार झारखंड!”

3 बार सांसद रह चुके हैं नाथवानी

एक बिज़नेसमैन और सीनियर कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव परिमल नथवानी ने 2008 से 2020 के बीच लगातार दो बार राज्यसभा में झारखंड का प्रतिनिधित्व किया। दोनों बार वे निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुने गए थे। इससे पहले राज्यसभा में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने आंध्र प्रदेश से सांसद के तौर पर YSR कांग्रेस पार्टी (YSRCP) का प्रतिनिधित्व किया था। परिमल नथवानी ने MPLADS-फंडेड प्रोजेक्ट्स, गांवों के विकास की पहलों और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े कामों के ज़रिए झारखंड में अपने काम को गिनाया।

पिछले कुछ सालों में परिमल नाथवानी ने झारखंड में अलग-अलग पार्टियों के नेताओं के साथ अच्छे संबंध बनाए हैं। इससे ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि उन्हें NDA की आधिकारिक संख्या से ज़्यादा समर्थन मिल सकता है। NDA का समर्थन मिलने से पहले, उन्होंने मुख्यमंत्री और JMM नेता हेमंत सोरेन से मुलाकात की थी।

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