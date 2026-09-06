Sudivya Kumar Sonu Passes Away: झारखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) के प्रमुख नेता सुदिव्य कुमार सोनू का शनिवार देर रात हार्ट अटैक से निधन हो गया। गिरिडीह से दो बार विधायक रहे सोनू ने अस्पताल ले जाए जाने से पहले अपने आवास पर बेचैनी की शिकायत की थी, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, “उन्हें गिरिडीह के एक प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाया गया था, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। जल्द ही इसकी आधिकारिक घोषणा की जाएगी।”

झारखंड सरकार के नेता और राज्य परिवहन मंत्री दीपक बिरुआ ने सोशल मीडिया पर लिखा, “झारखंड सरकार में मेरे सहयोगी और साथी मंत्री सुदिव्या सोनू जी के निधन से मैं बहुत दुखी हूं। कल रात अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई और अस्पताल में इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को इस दुख को सहने की शक्ति प्रदान करे। यह झारखंड सरकार के परिवार के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। भाई, नम आंखों से अंतिम ‘जोहार’।”