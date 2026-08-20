झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें 11वीं और 13वीं झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) की परीक्षाओं और उनसे जुड़ी नियुक्तियों को रद्द करने का फैसला लिया गया था। कोर्ट के इस आदेश से उन अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है, जिनका चयन इन परीक्षाओं के जरिए हुआ था और जिनकी नियुक्तियों पर सरकार के फैसले के बाद अनिश्चितता पैदा हो गई थी।

कोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद फिलहाल इन परीक्षाओं और नियुक्तियों को रद्द करने की राज्य सरकार की कार्रवाई पर रोक रहेगी। मामले में अदालत आगे संबंधित पक्षों की दलीलें सुनकर इस पूरे विवाद पर फैसला करेगी। हाई कोर्ट के आदेश से JPSC अभ्यर्थियों के बीच राहत की उम्मीद जगी है और अब सभी की नजरें मामले की अगली सुनवाई पर टिकी हैं।

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