चारा घोटाले में सजा पा चुके आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव को रांची हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। उनकी अंतरिम जमानत की अवधि तीन महीने बढ़ाने की याचिका को अदालत ने शुक्रवार को खारिज कर दिया। कोर्ट ने उन्हें इस महीने की 30 तारीख तक सरेंडर करने का वक्त दिया है। बता दें कि लालू को बिगड़ती सेहत के आधार पर ही अंतरिम जमानत मिली थी।

कोर्ट ने 11 मई को उन्हें 6 हफ्ते की अंतरिम जमानत दी थी। उनका मुंबई के इस अस्पताल में इलाज चल रहा है। कुछ वक्त पहले उनके बेटे तेजस्वी ने पिता के साथ फोटो भी शेयर की थी। फोटो शेयर करके तेजस्वी ने बताया था कि उनके पिता का कई बीमारियों की वजह से एशियन हार्ट इंस्टिट्यूट में इलाज चल रहा है। तेजस्वी ने कहा था कि लालू का स्वास्थ्य ठीक नहीं है।

Fodder scam: Jharkhand High Court asks Lalu Prasad Yadav to surrender by August 30; his request for 3 months bail extension on medical grounds has been rejected by the court. (File pic) pic.twitter.com/gTBDi0QPiR

— ANI (@ANI) August 24, 2018